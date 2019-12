10 maneiras de renovar a decoração, sem gastar muito

Não existe melhor maneira de renovar na decoração do que deixar a criatividade solta Foto: Pinterest/ Architecture Art Design

O início de um novo ano traz sempre aquela vontade de mudar. O desejo por objetos novos é despertado pelas vitrines de Natal e pelo clima de festa. Mas, para além dos gastos com presentes, é importante considerar que o começo do ano chega junto com impostos e gastos com férias.

Portanto, antes de ir às compras, enumere suas prioridades e, acima de tudo, considere o que você já tem. Sim. É possível renovar a decoração utilizando móveis e objetos que você já possui, estejam eles sendo utilizados ou não.

Confira nossas dicas: