10 dicas para ter a casa de verão perfeita

Cores claras, texturas e uma boa iluminação podem garantir o clima praiano para uma casa de verão Foto: Pinterest/Ballard Designs

O verão finalmente chegou! Tempo de muitas celebrações e, claro, de curtir a estação mais quente do ano. É também uma das épocas mais concorridas para marcar todos aqueles encontros e churrascos com os amigos e aproveitar, ao ar livre, os dias mais longos e calorosos.

Para aproveitar toda essa energia da nova estação, que tal deixar a sua casa com a cara do verão? Para isso não é preciso ter uma casa na praia. A casa de verão perfeita surge com uma decoração tropical, cômodos refrescantes e, claro, muita alegria.

Com alguns cuidados de decoração de interiores e exteriores da sua casa, ela pode ser o ponto de encontro perfeito para as reuniões com os amigos. Confira as dicas abaixo: