10 dicas para aquecer sua casa no inverno

Dormitório preparado para o frio. Projeto Andrade Mello Foto: Emerson Rodrigues

O inverno só começa oficialmente no próximo dia 20, mas seus primeiros sinais já se fazem sentir. É chegada a hora, portanto, de preparar a casa para aproveitar bem os dias mais frios. Confira como, em dez passos:

1. Conforto ambiental. No inverno, a intensidade do sol não é a mesma e os dias são mais nublados. O sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. “Por isso, é importante que as janelas sejam abertas durante o dia, no horário mais quente, entre 10h e 15h, para ventilar e aquecer a casa”, recomenda o arquiteto Beto Magalhães. Depois, ele aconselha fechar as cortinas para manter o calor. Nesse sentido, invista em tecidos mais grossos. À noite, experimente colocar uma bolsa térmica sob os lençóis ou passar com o ferro quente”, diz a arquiteta Paula Passos.

2. Sofá equipado. Não é preciso trocar de móvel, mas se ele for apenas recoberto com tecidos mais densos como a camurça, o veludo ou a lã, a sensação de conforto já será maior. Para acompanhar, providencie mantas de malha ou tricô.

3. Luz intimista. Uma das formas de deixar os ambientes mais aconchegantes é por meio da iluminação. Por isso, é aconselhável trocar as lâmpadas dos lustres, especialmente no quarto. “As mais indicadas para esta finalidade são as que possuem temperatura de cor abaixo de 3000k”, alerta Magalhães.

4. Revestimentos quentes. Você não precisa partir para uma obra. Mas, em alguns casos, como em áreas recobertas por cerâmica e o mármore, optar pela instalação de um piso vinílico pode ajudar a tornar qualquer ambiente mais quentinho. O mesmo vale para as paredes, que podem ganhar tons terrosos ou ser revestidas com papel de parede ou tecido.

5. Cozinha turbinada. Os dias frios pedem pratos mais suculentos. Alguns deles só comemos no inverno e, por isso, a cozinha deve estar bem equipada. Invista em xícaras de chá, cumbucas para sopas, pipoqueira e, claro, panela de fondue.

6. Aquecedores e lareiras. Aquecedores portáteis são boa opção. “Mas para usufruir de todo potencial do aparelho considere antes o tamanho do ambiente”, alerta a arquiteta Carina Dal Fabbro. Você também pode optar por uma lareira ecológica que, além de criar um clima, funcionam bem, especialmente em pequenos espaços.

7. Aroma no ar. Use e abuse de difusores de aromas, velas perfumadas e home sprays para deixar a casa com o cheirinho da estação. Para tanto, prefira fragrâncias mais delicadas e acolhedoras, de preferência com notas de pinha e canela.

8. Pequenos tapetes. Além de decorar, eles ajudam a reter o calor nos pisos, principalmente se eles forem revestidos com cerâmicas e porcelanato. Experimente espalhar modelos em pontos estratégicos, como a beirada da cama ou a saída do box.

9. Renove a decoração. O inverno não é época apenas de tirar os edredons do guarda-roupas. Aproveite para renovar o visual da casa, guardando algumas peças e as substituindo por acessórios e objetos mais no clima da estação. Peças de madeira, vasos cerâmicos além de tecidos listrados e xadrezes estão na ordem do dia.

10. À luz de velas. Elas ajudam a criar aquele clima, e não apenas nas noites românticas. Para sugerir calor e aconchego, espalhe candelabros de diferentes tamanhos e formatos.