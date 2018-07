007 com estilo

Quando estrear Quantum of Solace, novo longa-metragem do personagem James Bond, na sexta-feira dia 7, muita gente vai fazer fila para conferir uma história que promete pouco romantismo e muita ação. A primeira seqüência da série que traz Daniel Craig como o ator principal mostra o agente louco para vingar a morte da bond girl Vesper (Eva Green). O detalhe é que tudo vem com life style moderninho. No figurino, por exemplo, sai a grife italiana Brioni e entra a criatividade do estilista Tom Ford. Já o décor da sofisticada suíte ocupada por Bond - cuja filmagem foi feita no Grande Hotel Bolívar, no Panamá -, fica por conta do mobiliário e dos acessórios de dois ícones do design italiano: B&B Italia e Maxalto, espécie de black label da primeira. Entre outras peças, há a cama Talamo, do italiano Antonio Citterio, a poltrona Metropolitan, do americano Jeffrey Bernett, além de luminárias e objetos projetados pelo francês Jean-Marie Massaud. "A escolha dessas peças se deu porque fazem uma afirmação contemporânea e funcional, que evoca a sensação de luxo associada ao estilo de vida Bond", afirma Anna Pinnock, cenógrafa da Eon Production, reponsável pelo filme. Um luxo, diga-se, que parece ter deixado de lado a receita de que bom mesmo é o classicão, como nas versões anteriores. Aos fãs, a boa nova é que uma reprodução perfeita do set de filmagem da suíte estará, a partir de 20 de novembro, na B&B Store de São Paulo, localizada dentro da Atrium, na Alameda Gabriel Monteiro da Silva. O mesmo ocorrerá em outras lojas da marca no mundo, como Nova York, Londres, Milão, Paris e Munique.