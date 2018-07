Viver em um cartão postal

No living voltado para a Avenida Paulista, ao fundo, tela em parede falsa usada para acomodar quadros da coleção que não estão sendo expostos. O sofá, do francês Philippe Starck para a marca Driade, foi revestido com tecido de Attílio Baschera e Gregorio Kramer. Os castiçais são de Leo Capote e Marcelo Stefanovicz para a Amma Store Foto: Zeca Wittner / Estadão

Dentre os edifícios projetados pelo arquiteto modernista Abelardo de Souza em São Paulo (mais informações na pág. 6), o Três Marias, construído em 1956, na Avenida Paulista com a Rua Haddock Lobo, é de longe um dos mais bem conservados. As pastilhas rosas e azuis de suas fachadas continuam a marcar presença em meio ao cinza da paisagem. Enquanto seu hall de entrada, de mármore, exibe o mesmo brilho do dia de sua inauguração.

“O prédio sempre me impressionou muito. A ponto de se transformar na minha principal referência para compor o projeto de interiores”, afirma o arquiteto Caio Andreazza Morbin, que há dois anos habita um apartamento de 260 m² no icônico edifício e, como a maioria de seus vizinhos, nem cogita a possibilidade de lá sair. “Morar aqui tem muito mais vantagens. E os poucos inconvenientes são bem contornáveis”, diz.

Convencer o condomínio de que ele não estava demolindo o edifício e aguardar a aprovação para dar continuidade a cada etapa foram apenas alguns dos desafios enfrentados por Morbin, que levou seis meses para empreender uma reforma capaz de transformar radicalmente o imóvel, sem descaracterizá-lo. “Algumas das paredes têm quase 30 cm de espessura. A empreiteira trabalhou uma semana apenas para abrir um vão de 1,20 m x 2,70 m entre o hall do elevador e a galeria.”

Primeiras providências: restaurar o revestimento de pastilhas da varanda no padrão original azul da fachada e deixar aparente para a área social do apartamento um elemento vazado de concreto, visível somente na área de serviço, e assim trazer luz natural para a sala de jantar. “Também optei por restaurar as luminárias de gesso deixadas pelo primeiro proprietário e, sempre que possível, utilizei tons de rosa e azul nos interiores”, conta.

No mais, o projeto manteve a distribuição original proposta pelo arquiteto modernista, com pequenas intervenções no tamanho dos cômodos. Foram abertas passagens de 1,20 m de largura para conectar as áreas sociais, que ficaram sem portas e receberam molduras de madeira ebanizada, e o expressivo pé-direito, de 3,10 m, ganhou destaque ainda maior com o uso de portas de alumínio preto com policarbonato.

Como era de se esperar, as esquadrias foram substituídas por modelos antirruído de alumínio, no mesmo padrão e formato das originais (de madeira e pesadíssimas). “A iluminação natural por aqui é intensa, tanto do lado da Paulista, onde ficam os quartos e o living, quanto do da Alameda Santos, onde se concentram a área de serviço e os banheiros”, conta Morbin, que afirma ser essa uma situação sob controle, assim como a questão dos ruídos. “Quanto ao pó, não tem como fugir. Quando não estamos usando a varanda, mantemos as janelas voltadas para a Paulista bem fechadas.”

A padronização dos materiais tornou a fase de acabamento a mais fácil, prática e, principalmente, menos cara da reforma. Nas áreas molhadas, placas de porcelanato de grande formato exibem cor preta e aspecto mineral, enquanto os tacos de madeira originais foram ebanizados. Apenas os rodapés foram substituídos. As paredes do lavabo, de estuque veneziano, fazem referência à tonalidade rósea do edifício.

Feita sob medida para agradar aos moradores, ambos colecionadores, o projeto de iluminação, com base em arandelas com foco concentrado, foi concebido para destacar obras de arte e design. O living, por exemplo, recebeu trilho com spots empregados em galerias e museus. Já os lustres de gesso restaurados foram equipados com lâmpadas.

“Enfatizamos muito a função social da casa. Adoramos receber amigos e eles sempre comentam o contraste entre a decoração contemporânea e o passado modernista. Porém, o que todos gostam mesmo é de estar na varanda. Segundo eles, nada se compara à sensação de se sentir em casa se vendo projetado em meio ao principal cartão postal da cidade.”