Versátil, carrinho de chá pode passear pela decoração da casa

O clássico carrinho de Jorge Zalszupin, de 1950, reeditado pela Etel Foto: Divulgação

O carrinho de chá, móvel muito usado nas décadas de 50 e 60, tem aparecido com destaque em projetos de decoração, mas agora com outras funções: apoio da mesa de jantar, mesa lateral e, sobretudo, como bar. “É um item de charme, uma peça curinga que pode funcionar em todos os cômodos”, diz o arquiteto Nildo José, que recentemente usou o modelo desenhado pelo finlandês Alvar Aalto em 1936, da Artek, em um apartamento em Nova York. Hoje a peça é usada mais como apoio e menos como um carrinho que, de fato, se movimento, como explica o arquiteto Marcelo Rosset. “Ele pode servir como bar, aparador ou mesmo como uma mesa lateral, função que me agrada bastante.”