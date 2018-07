Pegada carioca

Na varanda, as poltronas foram revestidas com tecido impermeabilizado. Foto: Andre Araújo / divulgação

O apartamento havia sido consideravelmente reformado há 13 anos, em uma obra radical que, após um ano, mudou, entre outras coisas, a cozinha de lugar e dotou a planta de um banheiro que antes não existia. Satisfeitas, porém, as condições de ordem estrutural, havia chegado a hora de os proprietários empreenderem uma transformação ainda mais delicada: fazer dele uma autêntica morada carioca em terras paulistanas.

“Somos cariocas apaixonados pelo Rio e por São Paulo, cidade que nos abraçou completamente desde que chegamos. Somos muito felizes aqui, mas nos agrada manter viva nossa ligação com o Rio de Janeiro. A decoração foi a forma que encontramos de expressar toda a paixão que sentimos pela nossa cidade e ainda reverenciarmos a memória da família”, declara a arquiteta Duda Senna.

Sobrinha-neta do célebre arquiteto Julio Senna, uma das figuras mais influentes no mundo da decoração brasileira em meados do século 20 (mais informações no box na pág. ao lado), foi ele a inspiração maior de Duda na hora de redecorar o imóvel de três dormitórios e 330 m² no bairro de Higienópolis, onde a arquiteta vive com seus pais e um de seus dois irmãos.

“Meu tio-avô sempre influenciou a decoração das casas de nossa família e meu pai, como grande admirador dele, herdou muitas de suas aquarelas. Além disso, após o falecimento dos meus avós, alguns móveis desenhados por ele foram para nossa casa e precisávamos harmonizar o restante da decoração com todo esse precioso acervo”, afirma.

Entusiasta do uso de cores nos interiores que projeta, a arquiteta se sentiu particularmente gratificada em poder pincelar os ambientes de sua própria casa com total liberdade. E com pleno aval da família. “Todos esperavam por um apartamento com muitas cores, que remetessem não só à memória de nosso tio, mas a toda a alegria e descontração da nossa cidade natal”, conta.

Assim, branco, azul e cinza aparecem nas paredes como pano de fundo para cores e estampas em tonalidades mais vibrantes, que surgiram em função da decoração. Seja por meio dos revestimentos dos estofados, das muitas almofadas, do tapete étnico ou das próprias aquarelas pintadas por Senna, que foram restauradas e combinadas a molduras e passe-partout coloridos. Tarefa, aliás, que contou com a colaboração de outro membro da família, a prima Leni Senna, como ela, empenhada em garimpar lojas e mais lojas em busca de padronagens afinadas com a tropicalidade exuberante de Julio.

Com raras exceções, todas os trabalhos espalhados pelas paredes levam a assinatura do tio arquiteto. Ao lado da varanda, a fotografia é obra do fotógrafo e namorado de Duda, Andre Toledo Araújo. Dois outros trabalhos, em cima do sofá, no living e na sala de jantar são de autores desconhecidos. No dormitório do irmão, uma paisagem pintada por Maria Perdigão retrata Paraty. No de Duda, o destaque fica por conta de um adesivo com o perfil geográfico do Rio. “Nossa casa é muito acolhedora e descontraída. Precisamos dessa alegria, já que não podemos contar com uma prainha ou um passeio no Jardim Botânico no fim do dia.”

O mais brasileiro dos decoradores

Nascido em 1914 em Guaratinguetá, no Vale do Paraíba, Julio Senna mudou-se para o Rio de Janeiro em 1934 para cursar arquitetura na Escola Nacional de Belas Artes. Na década de 1940, morou por dois anos em Nova York, onde desenvolveu vitrines para grandes magazines, além de figurinos e cenários para uma peça da Broadway.

Bem relacionado, de volta ao Brasil passou a decorar casas da alta sociedade carioca, sempre lançando mão de um estilo muito próprio de decorar, que mistura as cores da bandeira nacional a móveis portugueses e coloniais brasileiros, toldos listrados e estampas de abacaxis, sua fruta fetiche.

Atuou ainda como colunista social e decorou grandes festas no Rio. Levam sua assinatura <IP9,0,0>o Gávea Golf Clube e o Palácio Boa Vista, residência oficial de inverno do governador paulista em Campos do Jordão, além de residências, fazendas e casas de veraneio de fazendas em São Paulo e no Rio. Morreu em maio de 1988, aos 74 anos.