Paisagista se inspira nas nascentes de Bonito para criar piscina natural

Com vista para a pista do Jockey Club, a piscina natural de Alexandre Furcolin tem deck da Preservam Madeiras e chaises da Mac Design Foto: Zeca Wittner/Estadão

Em homenagem às nascentes dos rios de um dos principais destinos de ecoturismo do Brasil, Bonito (MS), o paisagista Alexandre Furcolin apresentou um espaço encantador nesta edição da Casa Cor. De frente para a pista do Jockey Club, voltado para o skyline da cidade, um deck de madeira rodeado por um jardim de carandás e lírios desemboca em uma piscina natural que mais parece um pequeno rio. “Montei um ecossistema pensado para parecer o mais natural possível. É, mais do que uma opção de piscina para ter em casa, um convite para as pessoas se reconectarem com a natureza”, diz Furcolin.

Para plantar as espécies aquáticas, o paisagista lançou mão de equipamento de mergulho e recriou um ambiente natural, com areia, pedras e pequenos peixes. A filtragem da água é feita sem uso de produtos químicos. “Em parceria com biólogos, montamos o sistema com lâmpada ultravioleta e filtros biológicos que fica ligado o tempo todo e elimina as bactérias da água. O resultado é tão puro que você pode até beber”, afirma o paisagista.

A ideia de ter um lago em casa, segundo Furcolin, é completamente possível. “Piscinas como essas parecem ter nascido no jardim. Se você não gosta de nadar na areia, na companhia dos peixes, com certeza vai apreciar sua beleza. Eu poderia passar horas sentado, na companhia de um vinho, apenas olhando.”