Luz, design, ação

Cartaz do filme que será exibido no festival em Milão Foto: divulgação

Começa na próxima quinta-feira (6), a quarta edição do Milano Design Film Festival, mostra de cinema que movimenta a capital internacional do design até o próximo dia 9. No programa, uma intensa lista de filmes versando sobre o tema, além de debates, encontros com convidados internacionais e workshops.

Representando o Brasil na competição oficial, uma das mais aguardadas atrações, um documentário que leva a assinatura de Gabriela Bernd, pretende revelar ao mundo as memórias, inspirações e vivências do duo de designers brasileiros de maior projeção internacional: Fernando e Humberto Campana.

Os dsigners Humberto e Fernando Campana Foto: divulgação

Passando pela infância em Brotas, a chegada em São Paulo, a inserção no mundo do design e a ascensão internacional, o filme passa em revista a 30 anos de produção dos irmãos, trazendo à tona o olhar muito particular da dupla.

Como forma de possibilitar a realização do projeto - e aproximar ainda mais os designers de seus admiradores- a produção do filme, que ficou a cargo do Instituto Campana, (fundação de caráter educacional, sem fins lucrativos), vem sendo viabilizada por uma campanha de financiamento coletivo, disponível no site Embolacha, ( www.embolacha.com.br/projects/irmaos-campana-documentario), que oferece a seus participantes recompensas tentadoras. Confira.

Um dos croquis numerados dos designers que será ofertado a quem colaborar com R$ 5 mil Foto: divulgação

FOTO ZECA WITTNER / ESTADAO Foto: divulgação