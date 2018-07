Estrutura de concreto e ampla luminosidade marcam casas vizinhas construídas ao mesmo tempo

A fachada da casa, tendo ao lado direito a Casa Mattos Foto: Rafaela Netto/Divulgação

Projetar e construir casas simultaneamente não é algo tão incomum à rotina do escritório de arquitetura FGMF. Atualmente, por exemplo, seus sócios estão às voltas com a construção de três delas em um mesmo condomínio no interior de São Paulo. Já desenhar outra casa não só na mesma rua, mas no lote adjacente a uma recém-projetada, até hoje, aconteceu uma única vez.

“O convite nos surpreendeu, mas ainda assim resolvemos encarar o desafio. Nos parecia possível atingir resultados distintos, desde que o programa de cada uma fosse fielmente respeitado. Os clientes toparam e no final acho que até gostaram da brincadeira”, conta o arquiteto Lourenço Gimenes, que ao lado de Fernando Forte e Rodrigo Marcondes Ferraz, assina as casas Mattos e Marquise.

Projetos que compartilham, além da localização, no bairro do Sumaré, as mesmas condições topográficas. Um fator que acabou por determinar muitas das soluções propostas. “As duas casas se valeram da declividade acentuada do terreno, mas de formas bem distintas”, considera Marcondes Ferraz.

Primeira a ser concluída, a Marquise foi pensada para abrigar uma família com filhos crescidos, para a qual privacidade e lazer dividem as prioridades.

A Mattos, entregue poucos meses depois e recentemente agraciada com o prêmio IIDA Best Interiors of Latin America and the Caribbean Competition, recebeu um jovem casal, com filhos ainda pequenos. “O interessante é que as famílias se envolveram tanto com todo o processo construtivo (mais informações na pág. 7) que hoje elas se frequentam mutuamente, tendo, inclusive, passado o último Natal juntas”, comenta Forte.

Construir uma casa para toda a vida. Era esse o desejo expresso daquele jovem casal de advogados, com filhos ainda bebês, que tinha acabado de adquirir um terreno de 885 m², em uma rua calma no bairro do Sumaré, em São Paulo. Bastante acentuada, a declividade do lote foi o primeiro fator observado pelos arquitetos do escritório FGMF logo na visita técnica ao local. Bem como a beleza da paisagem que se descortinava generosa frente à propriedade.

“De imediato imaginamos uma ocupação em níveis. Não só para evitar o alto custo decorrente de uma movimentação de terras mais intensa, mas também para oferecer diferentes pontos de observação da paisagem”, comenta Rodrigo Marcondes Ferraz. Uma vez que os clientes faziam questão de contar com uma casa bem iluminada e o mais aberta possível para o exterior, distribuir os setores da casa em platôs, com uma certa defasagem de altura entre eles, pareceu aos arquitetos a solução mais acertada para o projeto da casa da família Mattos.

Assim, ancorado por uma estrutura em “L”, determinada por uma parede conectada a uma base de concreto, o andar superior, onde está toda a área íntima da casa, foi tratado como um bloco fechado e se destaca por seu acabamento externo em pintura preta, que o descola do conjunto da construção.

Construído perpendicularmente à casa, o setor de serviços fica em nível mais baixo e recebeu um jardim gramado na sua cobertura, na altura da sala de jantar. “Em nossos projetos não abrimos mão de uma certa ousadia estrutural, de experimentar um pouco. Está no nosso DNA”, afirma.

No piso inferior, a área de convivência, envidraçado e distribuído em dois níveis, traz salas de estar e jantar interligadas por escada de concreto e se abre para o terraço e a piscina. “Para os interiores, imaginamos uma ocupação arejada, com poucos e bons móveis, além de boas condições de circulação.”

Interligando os dois pisos da construção, um grande lustre, desenhado pelo escritório em parceria com o Estúdio Prole, demarca um dos pontos nevrálgicos da casa. “O proprietário adora cozinhar e, por isso, no nível da sala de jantar, há uma cozinha feita sob medida, com todos os recursos para que ele possa reunir os amigos enquanto desfruta de seu hobby.”

Da rua de acesso, pouco se vê da construção, além dos carros estacionados na cobertura, pensada, originalmente, para funcionar como garagem. Basta, no entanto, descer a escada de acesso ao primeiro pavimento para que a Casa Marquise se revele em sua totalidade. Ampla, sintética, quase que inteiramente transparente.

“Costumamos nos referir a ela como uma casa pátio, voltada prioritariamente para a convivência e o lazer”, explica Fernando Forte, que ressalta a importância do programa na definição do projeto. “Ao contrário do que acontece na construção vizinha, projetada para uma família ainda em formação, por aqui, o objetivo foi atender ao cotidiano agitado de um casal maduro com quatro filhos crescidos, mas que usam muito as dependências da casa”, resume.

Não por acaso, na Casa Marquise a distribuição dos setores acontece na ordem inversa verificada na vizinha. “Lá a área íntima ocupa o pavimento superior da construção. Aqui, foi posicionada no inferior e isso aconteceu a pedidodo casal”, diz o arquiteto. “No primeiro piso, logo após o acesso, o lazer foi amplamente enfatizado. Os filhos costumam dar muitas festas e receber os amigos e eles preferem manter todos por perto.”

Assim, ocupando um terreno trapezoidal, com 812 m² e acentuado desnível, a casa traz, no piso superior, com acesso direto pelo cobertura, ambientes distribuídos em dois blocos: um concentrando o living e outro a área gourmet, interligados por uma marquise, tendo ao centro um pátio gramado e uma piscina.

O piso inferior, posicionado em fração intermediária do terreno, concentra dois dormitórios e duas suítes, tendo à frente uma área arborizada. “A sensação é de total privacidade nesse nível da casa”, diz Forte.

Compartilhando o canteiro de obras

Desde que estejam próximas, construir casas conjuntamente pode se revelar um bom negócio. “Tanto em termos de redução de custos quanto de prazos”, afirma Fernando Forte. “Para nós, acaba se transformando em uma única obra. Apenas o atendimento ao cliente continua particular”, salienta Rodrigo Marcondes Ferraz. O barracão para armazenamento e processamento de materiais se torna comum, assim como as entregas de itens para a obra. Mas existem outras vantagens. “Uma coisa é negociar custos com um fornecedor tendo em vista uma única construção. Outra, bem diferente, é tratar de duas ou mais. A margem de negociação é muito maior, assim como os descontos”, sintetiza Forte. "Até mesmo o custo de nossas visitas à obra acaba sendo compartilhado.