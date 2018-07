Mostra em Milão reafirma posição de vanguarda de marca holandesa

Sofás Charleston, de Marcel Wanders, ocupam o centro da mostra mostra apresentada em Milão Foto: Divulgação

Toda a leveza de um galho repleto de pássaros, balançando ao sabor do vento. Toda a solidez de um bloco de mármore de 6 toneladas, esculpido à mão, reproduzindo um sofá originalmente fabricado com espuma. São muitas as sensações sugeridas pelos móveis e objetos produzidos pela holandesa Moooi. Da simples curiosidade ao desejo de prolongada contemplação, a lista é extensa. Difícil mesmo é ficar indiferente a eles.

Fundada em Amsterdã, em 2001, pelos designers Marcel Wanders e Casper Vissers, a empresa tem seu nome derivado da palavra mooi – beleza em holandês – acrescida de um terceiro “o” para assinalar um grau extra de singularidade. Afinal, acredita Wanders, diretor criativo da marca, ainda que todas as pessoas sejam diferentes, algumas são mais diferentes que outras, e, em se tratando de design, a Moooi se propõe a estar entre elas.

Sem medo de arriscar, seus móveis, luminárias, objetos e, mais recentemente, tapetes, carregados de energia e ambiguidade, desafiam noções preestabelecidas de adequação e viabilidade. De novo e antigo. De sofisticação ou banalidade. “Nos esforçamos para manter viva a polaridade entre criatividade e negócio. Entre o caos e a ordem”, afirmou o CEO da empresa, Robin Bevers, na abertura da quarta edição de Unexpected Welcome, aguardada mostra que acontece durante a Semana de Design de Milão, no já tradicional espaço da Via Savona 56.

Um galpão industrial com cerca de 1.700 m², que a cada ano se vê convertido em vibrante palco cênico para fazer brilhar os lançamentos da marca. Mais que um showroom pop up, um autêntico exercício de cenografia, montado em torno de um assunto central, na qual as coleções Moooi são apresentadas em meio a muitas obras de arte e de fotografias, em instalações de contornos dramáticos e, por vezes, surrealistas.

Rebelious Harmony (harmonia rebelde), tema da mostra deste ano, trouxe à tona dois conceitos bastante caros ao ideário da empresa. “Por mais excêntricas que possam parecer algumas de nossas escolhas, posso assegurar que o desejo de atingir um sentido de harmonia sempre esteve na base de nossas criações”, afirma Bevers, confortavelmente instalado em uma novíssima Charleston – poltrona assinada por Wanders que desafia, entre outras, as próprias leis da física ao colocar um sofá quase em posição vertical.

Um móvel emblemático que, apresentado em grupo de seis unidades, ocupava o centro do salão de baile implantado na Via Savona. Em torno dele giravam 22 novos projetos – de cadeiras revestidas de tecido estofado a tapetes reproduzindo imagens em altíssima definição – assinados por designers consagrados ou emergentes de todo o mundo, como Bertjan Pot, Edward van Vliet, Klaus Haapaniemi, Kustaa Saksi, Noortje van Eekelen, Paul Cocksedge, Rick Tegelaar, Ross Lovegrove, Sacha Walckhoff e Umut Yamaç.

Além de conferirem 14 ambientes montados com o acervo Moooi, os visitantes de Rebelious Harmony foram brindados, logo à entrada do evento, com a apresentação de um dos exemplares da série Masters of the Golden Age, publicação que homenageia algumas das obras-primas da pintura holandesas do século 17, do acervo permanente da galeria de Honra do Museu Rijks, de Amsterdã. O projeto editorial foi realizado pelo próprio Marcel com a mesma empresa que imprime os livros do Vaticano.

Ao lado da pintura, peça fundamental na engrenagem imaginada pelo designer para encantar o público e conquistar clientes em escala global – em fase de acentuada expansão, a empresa acaba de inaugurar showrooms em Londres e Tóquio –, a fotografia artística, sempre apresentada em grandes formatos, mais uma vez compareceu majestosa ao espetáculo armado pela Moooi.

Desta vez, pelas lentes da jovem fotógrafa britânica Rebecca Bathory, que, em sua primeira colaboração com a marca, levou a Milão um trabalho calcado na sua permanente busca pela beleza em meio a espaços carregados de escuridão e decadência, como edifícios abandonados, casas em processo de demolição e instalações industriais desativadas.

Um evidente contraponto com o colorido intenso da nova linha de tapetes Moooi, produzida com tecnologia de impressão de alta resolução e contraste, e com o brilho acentuado da recém-lançada coleção de luminárias da casa, que investe em novos formatos, visando uma convivência mais poética e menos impessoal com a tecnologia LED. Na melhor tradição da marca de Wanders.