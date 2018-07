Faixa de azulejos no piso indica o caminho da decoração de apartamento

Neste projeto de Ana Yoshida, uma faixa laranja de azulejos percorre toda a sala e sobe pela cava da porta de correr Foto: Sidney Doll/Divulgação

Uma faixa de azulejos de um vibrante tom de laranja percorre todo o living, atravessa o escritório e acaba somente ao chegar ao lavabo deste apartamento de 93 metros quadrados na zona oeste de São Paulo. O traçado cria um ponto de interesse e serviu como um “sinalizador” para a decoração, assinada pela arquiteta Ana Yoshida.

“Foi uma solução divertida para um projeto que tinha como premissa, a pedido dos moradores, ser diferente”, conta. Em contraste com o laranja, um móvel verde de madeira feito sob medida vai de ponta a ponta do living e, apenas com um vão que acomoda a porta de correr, continua no escritório – uma parede que separava o espaço deu lugar à grande porta, que pode deixar o home office totalmente aberto para a sala. “O móvel de laca brilhante forma uma boa dupla com a faixa laranja e ajuda, com ela, a criar a sensação de amplitude na área social”, diz a arquiteta.

O piso com tábuas de canela de demolição, escuras com veios mais claros, cria um equilíbrio entre o colorido e o sóbrio. Tons neutros predominam nos demais móveis e acessórios, com exceções como os pendentes alaranjados sobre a mesa de jantar. Na cozinha, pastilhas de vidro roxas na parede da pia quebram o preto predominante.

Cadeiras de modelos diferentes e um sofá acompanham a mesa da varanda. “Esse é um espaço mais descontraído, cabe essa brincadeira”, afirma Ana.

Na suíte do casal, materiais texturizados foram explorados ao máximo. Na parede da cabeceira, a arquiteta usou placas de material plástico com relevos como revestimento. Para valorizar e iluminar o banheiro, ela optou por uma estratégia pouco convencional: derrubou a parede que o separava do quarto e instalou um painel de vidro no lugar. “Como os cômodos não são muito grande, essa transparência ajuda a passar a sensação de que o espaço é maior e leva claridade para o banho o dia inteiro”, explica.

Um móvel com a TV fica junto ao painel de vidro e uma persiana garante privacidade, quando necessário. Seixos revestem todo o banheiro. “Eles valorizam o espaço, garantindo uma textura bonita e, no piso do box, ainda servem como massageadores.”