Empresas e designers do primeiro time voltam suas atenções para a criação de móveis infantis

O designer Oki Sato, do estúdio Nendo, em seu cavalinho de acrílico feito para a marca italiana Kartell Foto: Divulgação

Tudo começou quando o empresário Eugenio Perazza, fundador da Magis, uma das empresas líderes do segmento de alto design da Itália, resolveu presentear sua neta de 5 anos com uma mesa para desenhar. Folheando catálogos, ele percebeu que não havia móveis desenhados especificamente para atender a essa faixa etária. E, a bem da verdade, nem ao redor dela.

“Não estava a procura de móveis em escala reduzida, mas em design para crianças. Na hora percebi que existia um nicho a ser suprimido”, comenta Perazza, que criou em 2004 a linha Me Too de mobiliário e acessórios. Peças criadas por designers consagrados, especificamente para o público infantil.

“Procuro estimular os profissionais a verem o mundo através dos olhos de uma criança. Esse é o melhor caminho”, afirma o empresário, que, desde então, mantém em catálogo produtos voltados para o segmento que levam a assinatura de Javier Mariscal, Enzo Mari e Philippe Starck, entre outros. As cadeiras Trotter, com roda para transporte, de Rogier Martens, e a Little Big, que pode ter sua altura ajustada conforme a criança cresce, do estúdio Big Game, estão entre os lançamentos apresentados no Salão do Móvel de Milão, em abril passado.

Para alegria dos pequenos, não se trata de uma iniciativa isolada. Em anos recentes, a clássica Elephant Chair, criada em 1945 pelo casal Charles e Ray Eames, de compensado curvado, foi relançada pela Vitra em polipropileno. Assim como a série Zoo de relógios, de 1965, assinada por George Nelson. Sem falar da Kartell, a gigante dos plásticos, que lançou este ano sua primeira linha de produtos voltados para o mercado infantil.

“Nosso móvel para crianças pioneiro, a cadeira 4999, projetada por Marco Zanuso e Richard Sapper, em 1964, não só foi um dos primeiros produtos da nossa linha ‘habitat’ como foi um dos primeiros móveis de plástico criados especificamente para o público infantil no mundo”, conta o presidente da empresa, Claudio Luti, que, meio século depois, acredita no potencial de produtos para essa fatia do mercado, segundo ele, em plena expansão.

“Com vistas a atender crianças de 3 a 8 anos, procuramos adaptar alguns itens de nosso catálogo para melhor se ajustarem aos espaços delas. Mas também oferecer uma linha de peças inéditas, desenvolvidas por nosso time com as mesmas tecnologias e matérias-primas de nossos demais produtos”, afirma Luti.

Assim, a coleção lançada em abril se estrutura em três segmentos. O primeiro traz assentos ou superfícies de apoio que podem se transformar em brinquedos, como a série Smile, desenvolvida pelo estúdio Nendo, sob inspiração dos emoticons. Depois, algumas peças foram concebidas especificamente para funcionarem como brinquedos. Caso dos carros e tratores criados por Piero Lissoni, usando chapas coloridas de metacrilato e estrutura de metal. Ou ainda do cavalo de balanço de Nendo, no mesmo material.

Por fim, surgem objetos pensados para preencher espaços de uso cotidiano e áreas de lazer, como o balanço criado por Starck com policarbonato transparente e a mesa Clip Clap, de Ferruccio Laviani, que pode ser montada e desmontada para melhor se adequar ao tamanho de seus usuários. “Diria que, sob qualquer aspecto, são produtos intrinsecamente ligados à filosofia Kartell, mas que vão além disso. São produtos brincalhões, divertidos, envolventes. Afinal, as crianças são muito exigentes”, pontua Luti.