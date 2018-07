Design de vidro

O ermpresário e diretor criativo da Glass11, Matheus Primo Foto: divulgação

Tira esse vidro da boca, menino! Pronunciada insistentemente pela mãe, Lurdinha, a frase povoa as memórias de Matheus Primo, do estúdio Glass11: filho de donos de vidraçaria, desde sempre interessado em conhecer melhor as possibilidades do material. “Assim que pude, saí pelo mundo visitando feiras, fábricas e oficinas. Vendo e praticando vidro soprado, curvo, impressões, películas, até que chegou a hora de abrir meu negócio”, conta. “Aqui posso investigar, experimentar mais”, afirma ele, que nesta entrevista ao Casa apresenta Transparências, sua primeira coleção de móveis produzida com a matéria-prima.

Como surgiu a marca?

Da vontade de explorar o material em uma perspectiva mais criativa e emocional. Passei cinco meses pesquisando em Nova York e voltei decidido a atrelar o vidro a uma nova marca de design. Minha ideia é entregar um produto ainda pouco conhecido. Por exemplo, sentar em uma cadeira de vidro é o mesmo que sentar em uma cadeira de madeira. Não existem diferenças relevantes nessa comparação, embora muitos ainda não estejam habituados à ideia. Por isso, lancei uma coleção inaugural de peso, com peças que exploram os limites do material. Além disso, busquei nomes que ajudassem a posicionar a matéria-prima um degrau acima. Os protagonistas da Glass11 sempre serão o vidro e os designers.

Mesa de centro Nébula de Leo di Caprio Foto: Divulgação

Como se deu a escolha dos profissionais?

Todos foram escolhidos pensando em seus talentos específicos, tendo em vista compor uma coleção híbrida. Arthur Casas pela maturidade de seu design; Camilla D’Anunziata para partilhar de seu processo criativo; Maria Alice de Carvalho porque seus desenhos de base geométrica se encaixam bem no vidro plano; e Carol Gay por seu perfil jovem e descontraído, além de experiência com vidros soprado e curvo. Por fim, temos Leo Di Caprio, com seu design que transita entre o clássico e o moderno, e Zanini de Zanine, que agrega herança cultural e empenho estratégico à coleção.

Quais as perspectivas de uso do vidro na fabricação de móveis?

É preciso parar de ver o vidro como algo passível de ser usado apenas em janelas e banheiros. A cada dia ele ganha características de segurança e estética aprimoradas. Precisamos olhar para o vidro como olhamos para a madeira, o metal ou o mármore. Temos de quebrar o paradigma de que o vidro é um material frágil, ainda que seja delicado. Se a aplicação for adequada, ele pode durar uma vida toda mantendo suas características estéticas originais.

Poltrona Aresta, de Maria Alice Carvalho Foto: Divulgação