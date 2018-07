Design das Arábias

A cadeira de balanço Hizz e a mesa Baskota, do Studio MUJU Foto: divulgação

Fundada em 2008 pela curadora Lateefa bint Makto, Tashkeel é uma organização de arte contemporânea sediada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, EAU, que se propõe a facilitar a prática da arte e do design, a experimentação criativa e o diálogo entre diferentes culturas. Para tanto, além de programas de residência artística, promove uma ampla gama de exposições, oficinas e seminários, com vistas a levar arte e cultura para um público mais amplo, que envolve a comunidade local e também a global.

Desde 2013, a organização instituiu um programa de apoio ao design, Tashkeel, que patrocina jovens profissionais, nativos ou radicados no país, no desenvolvimento de produtos capazes de responder em termos de produção, design e estética a seu ambiente de origem. Como principal trunfo, a possibilidade de explorar habilidades e recursos culturais de uma região, que, como poucas, contrapõe tradições milenares e acesso franqueado a tecnologias de ponta.

Assim, a cada edição são selecionados quatro nomes, ou estúdios, que passam a produzir imediatamente com vistas a uma exposição anual, a Tanween, que este ano aconteceu de 24 a 29 do mês passado, durante a Semana de Design de Dubai, e teve como cenário um edifício desativado do d3, ou Dubai Design District: uma espécie de centro comercial e expositivo em vias de implantação nos arredores da cidade, que costuma sediar a maioria dos eventos em cartaz durante o festival.

Para melhor contextualizar a mostra deste ano, além de trabalhos inéditos, produzidos por recém-chegados como o britânico Saher Oliver Samman, os organizadores contaram com a participação de antigos alunos do programa, como Rand Abdul Jabbar e o Studio MUJU, de Jumana Taha e Mentalla Said, que foram encarregados de criar peças inéditas a partir de trabalhos anteriores.

Samman, por exemplo, que está nos Emirados Árabes Unidos desde 2013, adora criar móveis a partir de uma perspectiva europeia. Mas sem nunca perder de vista a estética árabe. Uma receita seguida à risca na rede Woven, onde ele revisita o couro, um de seus materiais favoritos, com o objetivo de criar um móvel de extração contemporânea, mas, ainda assim, culturalmente integrado.

Um percurso seguido de perto também pelas nativas Mentalla Said e Jumana Taha, designers à frente do Studio MUJU, que compareceram à mostra com duas novas criações: uma cadeira de balanço tradicional, mas com formas geométricas acentuadas, na qual o encosto parece flutuar e Baskota, mesas de dois níveis, que jogam divertidamente com proporções e possíveis encaixes.

Reverenciada pelas designers, a emblemática poltrona Moza, projeto anterior da dupla, que sinaliza o renascimento de técnicas de tecelagem locais, resgatadas ao longo das viagens da dupla por todo o EAU, também compareceu à mostra em Dubai.

“Esta cadeira é manifestação física de uma cultura viva”, considera Jumana, que durante todo o processo de execução do móvel trabalhou lado a lado com um tecelão local, responsável pela escolha dos diferentes padrões étnicos que revestem o móvel.

Da mesma forma, a iraquiana Rand Abdul Jamal, autora da poltrona Shape, procura se apropriar da lógica inerente aos processos artesanais para construir móveis contemporâneos. No caso, dos mesmos perfis de madeira que definem a estrutura e a forma das tradicionais embarcações locais. “Meu trabalho consistiu em rearranjar estes componente, gerando novas possibilidade, tanto de forma quanto de uso”, afirma. Para a próxima edição do evento, que acontece em outubro de 2017, quatro designers baseados nos EAU já foram selecionados: Hamza Omari, Hatem Hatem, Lujain Abulfaraj e Lujaine Rezk. É esperar para ver.