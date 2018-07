Decoração aposta em base neutra com pitadas de cor

Neste projeto de Mayara Clá e Natasha Haddad, da MN Arquitetura + Interiores, o desenho na parede, de Giuliano Martinuzzo, é o ponto focal na sala com pé-direito duplo. O tapete preto e branco da By Kamy divide as atenções com as poltronas amarelas da Q-Spaço Foto: Mariana Orsi/Divulgação

Para receber os recém-casados, este apartamento de 240 m² na Chácara Klabin, zona sul de São Paulo, ganhou um projeto de decoração que tem como base tons neutros – especialmente, preto, branco e cinza – e apenas algumas pitadas de cor. A solução dada pelas arquitetas Mayara Clá e Natasha Haddad, do escritório MN Arquitetura + Interiores, além de atender aos desejos do casal neste momento, tem a vantagem de facilitar uma futura mudança na decoração: trocando algumas peças-chave, os moradores podem transformar o estilo do apartamento.

Com base neutra, a decoração usou apenas toques de cor, como no aparador azul do jantar, que já era da família e foi reformado Foto: Mariana Orsi/Divulgação

As arquitetas fecharam com vidro a varanda, ampliado o espaço de estar, que tem pé-direito duplo e recebe muita luz natural. Para ocupar uma das paredes do living, elas chamaram o artista plástico Giuliana Martinuzzo. “Ele faz um trabalho orgânico, vai criando o desenho na hora. Os proprietários gostaram de tudo”, diz Mayara.

O sofá com capitonê foi desenhado pelas arquitetas Mayara Clá e Natasha Haddad, da MN Arquitetura + Interiores, e produzido pela Harmony House Foto: Mariana Orsi/Divulgação

Todos os móveis da área social foram escolhidos pela dupla, com exceção do atigo aparador azul da sala de jantar. O móvel já era da família da noiva, mas no tom natural da madeira. “Eles queriam manter a peça. Então, sugerimos a cor e laqueamos.” No estar, mais um ponto de destaque: duas poltronas amarelas saltam aos olhos sobre o tapete preto e branco.