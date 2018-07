Com decoração minimalista, apartamento em NY tem vista para o Rio Hudson

Living de apartamento no Battery Park, em Nova York, com projeto de Carol Farah e Larissa Dobes, do escritório Farah+ Arquitetura e Interiores Foto: Eliseu Cavalcanti/Divulgação

De mudança para um apartamento maior em Battery Park, ao sul da ilha de Manhattan, em Nova York, os proprietários tinham uma certeza em relação à decoração: seria minimalista, apenas com os itens realmente necessários. Para atingir esse objetivo, no entanto, as arquitetas do escritório Farah+ Arquitetura e Interiores, tiveram de equilibrar os gostos do marido, americano, e da mulher, brasileira. Para ele, tudo tende ao clássico; para ela, quanto mais colorido, melhor.

“Pensamos em um mix minimalista Brasil/Estados Unidos, apostando em mobiliário de design assinado e toques de cor, sobretudo nos papéis de parede”, conta Carol Farah, sócia no escritório com Larissa Dobes. “Foi uma opção ter poucos móveis e parte do que está hoje no apartamento já era da moradora.” É o caso da mesa da Ligne Roset, posicionada no jantar na frente de uma janela voltada para o Rio Hudson.

Siga o Casa no Instagram e use a hashtag #casaestao

apartamento, de 185 m², fica em um prédio antigo que acabou de ser inteiramente reformado e agora está sendo reocupado. Dessa forma, o imóvel não precisou passar por reforma e as arquitetas puderam se dedicar quase exclusivamente à decoração. “Fizemos coisas pontuais, como puxar novos pontos de luz. Nos Estados Unidos, é costume ter pontos nas paredes para arandelas e, não raro, o centro do cômodo, no teto, fica sem fiação”, explica Carol.

Bem iluminado, o apartamento tem um living com planta tipicamente americana, com uma cozinha ampla totalmente aberta para o estar – a geladeira está ‘camuflada’ entre as portas do armário. A sala de TV ocupa um espaço cheio de recortes, ao lado do living. Para solucionar o problema, Carol escolheu um sofá modular desenhado pela espanhola Patricia Urquiola, em um tom escuro de verde, que se encaixa em cada trecho de parede.

Curta a página do Casa no Facebook

No hall de entrada, quem chega é recebido pelo colorido vivo do papel de parede com folhas de bananeira. O revestimento foi usado em todos os quartos – o do casal e os das três filhas, com temas que vão de flores a elefantes, mas invariavelmente coloridos. Ainda que nos dormitórios infantis a arquiteta tenha se permitido adotar um estilo mais clássico, com luminárias com peças de cristal.

No restante do apartamento, as paredes são todas brancas, pontuadas apenas por alguns quadros e fotografias, como a que retrata uma floresta perto da mesa de jantar. Ali, o que se destaca mesmo é o Rio Hudson, que pode ser visto de todas as janelas do living.