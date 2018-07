Com decoração atemporal, apartamento em Alphaville tira proveito da farta claridade

Neste apartamento em Alphaville com projeto do escritório Ah!Sim, a sala de estar, voltada para uma varanda com churrasqueira, é tomada por luz natural Foto: Manu Oristanio/Divulgação

Neste apartamento térreo em Alphaville, na Grande São Paulo, o que não falta é luz natural. Contornado por uma varanda e com pé-direito duplo na sala de estar, ele mais parece uma casa. Para preservar a luminosidade, a moradora não queria nem mesmo cortinas, mas acabou sendo convencida pelo escritório Ah!Sim, responsável pelo layout atual do imóvel, de que elas seriam necessárias.

“Usamos uma cortina de linho na sala apenas para quebrar o excesso de luz. Ela é leve, só cria um sombreado no ambiente, sem barrar totalmente a claridade, o que é bom até mesmo para a privacidade do casal, já que o apartamento fica no primeiro piso”, explica Mariane Cunha, diretora da empresa e designer de interiores.

O imóvel, de 170 m², havia acabado de ser entregue pela construtora quando a equipe assumiu o trabalho. Além de instalar todos os revestimentos, eles refizeram por completo a cozinha e o banheiro do dormitório principal e deram novo uso ao que seria a quarta suíte – agora o espaço é dividido em home theater e um pequeno escritório. “Integramos esse cômodo ao living e ampliamos a área social.”

Uma parede estrutural não permitiu que a cozinha fosse aberta para o jantar, como gostaria a moradora. Mas o espaço ganhou uma bancada para refeições onde ela pode servir para os amigos os pratos que prepara. De preferência, usando os temperos de sua horta. Plantadas em vasos, as ervas estão distribuídas em um móvel de madeira em degraus, feito sob medida, instalado no terraço da área de serviço.

A combinação do branco no piso e nas paredes, do preto nas bancadas de granito e da madeira com veios nos armários destaca os utensílios vermelhos. Ali, os tijolinhos retangulares da Eliane aparecem diferentes do que se costuma ver: “Escolhemos a paginação chamada de dama, em vez de usar a convencional, com as peças alinhadas. Conseguimos criar um desenho especial nas paredes com um produto facilmente encontrado e que tem sido muito usado”, diz Mariane. No banheiro principal, a configuração se repete, mas com uma cerâmica menor, da Atlas.

A decoração de base neutra, com móveis de linha contemporânea, principalmente, de madeira, foi pensada para ser atemporal. Em um ponto ou outro surgem itens coloridos, sobretudo azuis, cor preferida da moradora. Na varanda a ideia foi criar um espaço com ar mais rústico. Na área coberta, com bancada de trabalho e churrasqueira, a mesa de madeira antiga já era do casal, assim como as louças, que foram da avó da proprietária. Mais adiante, em um espaço cercado de vasos com plantas, espreguiçadeiras têm lugar garantido ao sol.