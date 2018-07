Casa no interior de São Paulo garante acolhimento sem perder de vista o jardim

Living de casa no interior de São Paulo com projeto da desinger de interiores Christina Hamoui Foto: Renato ELkis/Divulgação

Esta casa em um condomínio em Itu representou um desafio para a designer de interiores Christina Hamoui. “É uma casa ampla, com ambientes de dimensões generosas, onde busquei criar um clima intimista, de aconchego, sobretudo para os dias de inverno”, conta. Em todo o imóvel, peças de madeira se destacam na decoração, bem como revestimentos de apelo mais rústico, como o mármore travertino romano usado em todo o piso. “Nos sofás e poltronas, optei pelo linho e um pouco de pele.”

Destacar o verde que contorna a casa foi prioridade no projeto e influenciou a escolha de materiais e até o posicionamento de móveis. “Na sala de estar, com pé-direito duplo, o sofá principal fica voltado para o jardim e a cortina de gaze de linho não impede a vista de fora quando fechada, algo que raramente acontece”, diz Christina. Perto dali, ligado à varanda coberta por pergolado, o gazebo todo envidraçado é o lugar que os moradores escolheram para momentos de descanso e leitura. E tem exatamente o que eles buscavam: o calor da lareira e a visão completa do verde.