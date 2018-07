Bordado autoral

Feitos sob encomenda, os quadros deste mesmo tamanho (30 X 30cm) demoram duas semanas para ficar prontos e custam, em média, R$ 350 Foto: Raphael Borges/Divulgação

Quando criança, Denise Mikowski gostava de olhar para uma tapeçaria bordada com cores típicas dos anos 1970 que sua mãe tinha em casa. Tempos depois, formada em Desenho de Moda, partiu em busca de algo que pudesse criar de maneira mais livre. Fez curso de tapeçaria, mas as técnicas limitavam os desenhos que queria fazer. A mudança de rumo aconteceu mesmo quando, depois de terminar um bordado, seu marido, o tatuador Tinico Rosa, deu a ideia de emoldurá-lo. “Vi a peça pronta e tive certeza de que era aquilo que queria. Fui aprendendo de maneira autodidata”, conta.

Os quadros de Denise, bordados com desenhos geométricos, levam as cores que via na tapeçaria de sua mãe. O hábito de sentar em frente à TV para bordar, herdou de sua avó. O resultado de seu trabalho, bastante autoral, já alcançou novas formas, como em Full Moon Dance, feito com figuras de mulheres nuas. “É um processo bastante autoral que me envolve muito. É como se eu tivesse resgatado e reinterpretado aquela tapeçaria da minha infância de uma maneira que é só minha.”