Bicicletas estão por toda parte neste apartamento em São Paulo

No living, o nicho que havia originalmente embaixo do janelão foi ocupado por um armário feito sob medida. O cinza predomina, com espaço para toques de cor, como no pufe azul da Codex Home Foto: Evelyn Müller/Divulgação

Não surpreende descobrir que neste apartamento na zona sul de São Paulo vive um ex-atleta do ciclismo: bicicletas estão por toda parte – penduradas na sala em lugar de destaque ou, na forma de objetos decorativos, sobre móveis e em paredes. Sabendo do valor sentimental que as bikes têm para o morador, a arquiteta Flávia Sá fez questão de transformá-las em parte importante da ambientação do imóvel de 170 m² – o que também contribuiu para dar mais personalidade ao apartamento, construído na década de 70.

Durante a reforma, pilares da sala e da cozinha foram descascados até que o concreto ficasse aparente. A partir daí, a superfície apenas recebeu uma resina protetora. No espaço do living, cinza e madeira dão o tom, o colorido fica por conta de detalhes, como os nichos do armário sob a janela, as almofadas e o revestimento das cadeiras do jantar. “Queria usar cor, mas de forma discreta, pontual”, diz Flávia, que escolheu um tom cereja para as portas de entrada e da que separa a cozinha.

Para garantir mais conforto ao living, a arquiteta priorizou a iluminação indireta, com luminárias que jogam a luz para cima. Um nicho feito na parede da sala recebeu fitas de LED, que criam um ponto de interesse e contribuem para manter o clima suave do ambiente iluminado.

Na cozinha, agora integrada à copa, discrição no uso de cores também foi uma regra, o que não impediu a opção por azulejos amarelos na parede da pia. Porcelanato cinza, bancada de corian da mesma cor e balcão para refeições de teka filetada completam o espaço. Só está faltando citar um item: o recorte de um ciclista em uma das colunas.