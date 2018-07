Tecidos estampados inspiram coleção de acessórios decorativos

A coleção de acessórios de Dedéia Meirelles para a Amma Store Foto: divulgação

Dedeia Meirelles é formada em publicidade e propaganda, com anos de estrada nas áreas de cenografia e artes. Há muito apaixonada por decoração e design, sempre fez parte do seu dia a dia criar ambientes inusitados com móveis e objetos que ela foi encontrando pelo caminho, nos muitos espaços onde viveu e circulou.

Trabalhando atualmente em um ateliê que montou em casa, suas criações têm como ponto de partida uma nova técnica de produção de tecidos, com estampas desenvolvidas a partir de colagens. Repleta de plantas e bichos, uma coleção batizada de Uma floresta quase encantada, com luminárias, almofadas, caixas e enfeites, criados com base em seus trabalhos de estamparia, acaba de ganhar as prateleiras da recém-inaugurada Amma Store.

A loja idealizada pelos arquitetos Beatriz, Gilda e Caio Andreazza Morbin, funciona dentro do Museu da Casa Brasileira e tem como objetivo oferecer peças concebidas e expostas de forma criativa. “Os tecidos da Dedeia projetam os clientes em um universo de sonho e fantasia. São feitos a partir da livre apropriação de desenhos e fotos, dando origem a objetos verdadeiramente únicos”, diz Caio.

Luminárias da linha Zoo, de Dedéia Meirelles Foto: divulgação