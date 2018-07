Autor de livro sobre Jayme C. Fonseca Rodrigues diz que arquiteto era 'criador de atmosferas'

Mesa reeditada pela Etel Foto: Divulgação

Mais que arquiteto, designer ou decorador, a melhor definição para a carreira de Jayme Campello Fonseca Rodrigues (1905–1946) é a de criador de atmosferas. Assim se refere a ele Hugo Segawa, autor do livro Jayme C. Fonseca Rodrigues – Arquiteto, com a colaboração de Juliana Suzuki. Outra característica singular de seu trabalho, a atuação em diferentes escalas, do desenho de móveis à urbanização, fica patente na reedição de quatro de seus móveis pela Etel Interiores. “Seu mobiliário representa bem a transição entre a corrente que seguia as tradições francesas para o movimento modernista”, comenta Lissa Carmona, sócia e diretora da marca. “Ele é um daqueles raros profissionais que praticavam o chamado exercício de desenho integral”, complementa Juliana que, com Hugo, falou ao Casa sobre os lançamentos.

Por que Fonseca Rodrigues pode ser considerado um arquiteto “ensemblier”?

Juliana Suzuki: O termo, de origem francesa, distingue o profissional que busca conciliar em seu trabalho arquitetura, mobiliário e decoração. Jayme é um arquiteto “ensemblier” pois atuou em todas essas frentes. Suas residências revelam que as definições de mobiliário, por exemplo, surgiam com a elaboração do projeto arquitetônico.

Interior de casa com projeto do arquiteto Foto: Divulgação

Jayme atuou em período intenso da história nacional, que vai do término da 2ª Guerra à Era Vargas. Como isso se manifestou em sua obra?

Hugo Segawa: Durante seu período de atuação, de 1930 a 1946, o governo brasileiro investiu muito em infraestrutura, o que lhe proporcionou inúmeros contratos. Incluindo um plano de loteamento de casas na Mooca e um conjunto residencial na Vila Madalena, que só não se realizou por causa de sua morte. Sua obra reflete o futuro que o poder público e a iniciativa privada delineavam para o Brasil.

Cadeira redonda, um dos quatro móveis desenhados pelo arquiteto e reeditados pela Etel Foto: Divulgação

Quais as principais contribuições do arquiteto para a arquitetura e o design nacional?

JS: Seu trabalho se destaca pela racionalidade e rigor, associados a apurado senso estético. Merecem atenção os ambientes que criou para sua residência e para a de sua irmã, entre 1935 e 1937. No design de móveis, suas criações art déco, estilo então em alta na Europa e nos Estados Unidos, evidenciam preciosismo de detalhes, emprego de madeiras nobres e soluções de uma sofisticação incomum mesmo para os dias atuais, como puxadores de gaveta de cristal de rocha.