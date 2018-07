Ambientes da Casa Cor mostram o que está em alta na decoração

Paredes descascadas no Living dos Amigos, assinado por Ale Tobler. No sofá, tecidos da Entreposto Foto: Guto Seixas/Divulgação

Bem feitas as contas, a diversidade de estilos é o aspecto que mais salta aos olhos dos visitantes frente aos ambientes da Casa Cor São Paulo, mostra de decoração em cartaz no Jockey Club. E é bom que seja assim. Afinal, é na pluralidade de propostas que o evento encontra sua razão de ser. E muito de seu charme.

Ainda assim, um olhar mais atento pode revelar opções convergentes. Principalmente em termos de revestimentos e mobiliário. São as chamadas “tendências”, escolhas não exatamente arbitrárias – visto que reproduzem o conteúdo veiculado pelo mercado e feiras internacionais –, mas de grande interesse para quem pretende se atualizar com as novidades do setor.

Nesta edição do evento, difícil não atentar para a rusticidade das paredes, que aparecem descascadas ou sem revestimento. Para os tons de cinza que continuam a pontuar salas, quartos e banheiros. Ou para a presença de folhagens nativas a encher os vasos nos interiores.

Em tempos de austeridade, os móveis surgem secos, gráficos, reduzidos à sua estrutura mais elementar. O que fica particularmente claro no desenho das mesas, que parecem se equilibrar sobre delicados pés metálicos, ou das luminárias de parede direcionáveis, com hastes prolongadas. Exceção à regra, sofás curvos ganham força e surgem densamente estofados. Mas, ainda assim, como um forte hit da temporada.