Alexandre Rossi dá dicas de como melhorar a convivência com cães e gatos em casa

O especialista em comportamento animal Alexandre Rossi e a cachorrinha Estopinha Foto: Divulgação

Como conviver bem com os animais de estimação em casa e tornar o ambiente mais confortável para eles? O especialista em comportamento animal Alexandre Rossi, o Dr. Pet, conversou com Casa e deu dicas valiosas sobre esses temas.

Por exemplo, logo na chegada dos filhotes é importante observar as necessidades deles. Se o cachorro estiver roendo móveis, pode ser o caso de oferecer brinquedos que supram essa necessidade. “A gente pode colocar ração no brinquedo para que eles fiquem mais interessados: ele vai focar no brinquedo, em vez de roer o pé do móvel.” Ele também chamou atenção para certos tipos de revestimento que podem prejudicar a saúde de seu cachorro.

Confira a entrevista.