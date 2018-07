Acessórios coloridos sobre base neutra dão personalidade a apartamento

Neste projeto da designer de interiores Bruna Fabris, acessórios coloridos foram usados sobre uma base neutra. Na parede com tinta-lousa, o lápis é uma luminária Foto: Rafael Renzo/Divulgação

Na antiga decoração deste apartamento de 76 m² em Moema preto e cinza predominavam. Agora, não faltam cores em móveis e acessórios sobre uma base branca. E a moradora é a mesma pessoa, a empresária e designer de interiores Bruna Fabris. “Troquei o monocromático pelo colorido. Misturei muitas estampas, sem medo de ousar, mas com a preocupação de deixar tudo em harmonia”, diz.

Ela dá uma dica para quem está reformando a casa e gosta de trocar a decoração vez ou outra: opte por uma base neutra e atemporal nos revestimentos, na marcenaria e nos móveis principais, como sofás e mesas. “Assim, basta trocar os acessórios para ter uma decoração diferente, sem gastar muito.”

Em seu apartamento, Bruna, que é dona da loja de decoração Contudo Decor, optou por piso e armários de madeira clara, paredes e bancadas brancas e vidro no aparador que serve de rack na sala e na mesa de jantar. Ela escolheu um tapete que imita o pelo de zebra em contraste com as almofadas coloridas e a gravura de Marilyn Monroe que trouxe de uma viagem a Paris – outros objetos também foram garimpados nos passeios de férias.

No quarto, a cabeceira de laca branca foi substituída por um modelo estofado azul feito sob medida, o que já deu outros ares ao cômodo. Ali, Bruna misturou itens caros e baratos para conseguir o clima romântico que buscava. No pé da cama, por exemplo, a manta é da italiana Missoni e as fronhas são do Extra. “Custaram R$ 9,90 cada e ficaram ótimas na composição.”