Jardim à moda antiga tem chuveiro e lareira

O amplo quintal com paisagismo de Clariça Lima tem poltronas coloridas, chuveiro e até lareira Foto: Alessandro Guimarães/Divulgação

Nada contra um deck com piscina. Mas, como nos velhos tempos, é um grande quintal que ocupa os fundos deste sobrado no Jardim Paulistano. “Os proprietários têm uma ligação muito forte com a natureza. Assim, logo após concluírem a reforma da casa, não tiveram dúvidas e optaram por um quintal, com chuveiro e lareira, para a área externa”, conta a paisagista Clariça Lima, autora do projeto, que ocupa cerca de 200 m².

De fato, a possibilidade de dispor de um espaço para cultivo de plantas da qual eles próprios pudessem se ocupar pesou na escolha. Mas também o conforto de outro ilustre habitante da casa. “A família tem um cachorro de grande porte, de maneira que eles preferiram aumentar a área de lazer do animal”, lembra ela.

Siga o Casa no Instagram e use a #casaestadao

Ponto de partida do projeto, é em torno do deck de madeira que o espaço de lazer se articula. "Para os diversos setores, sugerimos plantas resistentes à sombra e à meia sombra. Utilizamos chamaedorea-pinanga, alpínia, íris-azul, ráfis, pleomele-verde, costela-de-adão, guaimbê. Em contraponto ao cinza do muro que circunda toda a residência, caprichamos nas plantas tropicais.”

Arrematando a composição, móveis coloridos e uma lareira feita sob medida. “Eles queriam colocar a peça em destaque. Assim, em torno dela delimitamos uma circunferência com piso revestido de pedra Campos de Jordão, para sugerir movimento. E também para garantir que, uma vez acesso, não houvesse risco de o fogo atingir a grama.”