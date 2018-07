Acessórios e revestimentos de personalidade acrescentam charme ao banheiro

No banheiro de Duda Senna, medindo 2,36 x 1,70 m, azulejos Traço, da Lurca. Veja nosso especial de banheiros Foto: Zeca Wittner/Estadão

Com tantas opções de revestimentos, metais, louças e acessórios, o banheiro não precisa ser o lugar mais sem graça da casa. Até quando pequeno, o ambiente pode ter estilo e o investimento não precisa ser necessariamente alto. “Vale dar uma boa pesquisada nas opções de revestimentos, alguns bem charmosos são baratos. Uma parede diferente já faz um milagre em banheiros sem graça”, diz a arquiteta Duda Senna.

Para reformular por completo os banheiros de um apartamento dos anos 40, Duda teve de lançar mão não apenas de revestimentos diferentes, mas de uma obra grande. “Foi preciso trocar os banheiros de lugar e isso demanda bastante planejamento. Em uma das suítes, acrescentamentos o espaço que antes pertencia ao lavabo. Na outra, quebramos uma parede e instalamos uma sala de banho no lugar onde existia um terceiro dormitório”, explica. Quando a obra demanda essa mudança de layout, ela sugere contratar um engenheiro hidráulico. “A reforma fica mais complicada quando o banheiro não está em cima de outro, no andar de baixo. Por exemplo, é preciso elevar o piso na área do banho, para criar queda suficiente de escoamento. Se o pé-direito é baixo, eu não recomendo”, alerta a arquiteta.

Nesse projeto, o resultado da obra foi uma sala de banho ampla, com banheira e uma grande bancada com espelho. “O chuveiro fica separado, em um espaço menor. No corredor entre um e outro, acomodamos o closet.” No outro banheiro do apartamento, bem menor, o charme ficou por conta do azulejo de estampa gráfica na área do box. Para iluminar o ambiente, a bancada da pia foi feita de laca amarela.

Em projeto do dt. estúdio, um dos banheiros de uma casa de vila ganhou espaço com a reforma para acomodar banheira, chuveiro, estante, prateleira e outros acessórios. Isso porque durante a obra, os arquitetos descobriram que seria possível aumentar 60 cm da metragem do cômodo. “Ganhamos área derrubando uma parede que achávamos que não seria possível eliminar. Assim que fizemos essa intervenção, a proprietária partiu em busca de uma boa banheira”, conta Thais Aquino, uma das arquitetas responsáveis pelo projeto. No piso, a opção foi por cimento queimado, acompanhado por azulejos brancos retangulares e acessórios de estilo vintage, como os puxadores das gavetas e a luminária pendente.

Segundo Thais, quando se tem bastante espaço é fácil deixar o banheiro bonito. A arquiteta recomenda investir em boa iluminação, marcenaria para os armários, revestimentos e louças bacanas que não têm restrição de espaço. “Mas banheiros pequenos também têm seu potencial. Em outro projeto, usamos um mesmo modelo de azulejo em cores diferentes e montamos uma paginação legal. Boas ideias como essa são transformadoras.”

Banheiro ponto a ponto

