Youtubers brasileiros ensinam técnicas de meditação para relaxar

Meditação permite momentos de tranquilidade e relaxamento Foto: Pixabay / leninscape

A meditação é uma grande ferramenta para pessoas que buscam momentos de tranquilidade e melhora nas capacidades de relaxamento e concentração. Um levantamento feito YouTube, revelou que as buscas por vídeos que ensinam a meditar aumentaram 55% em relação a 2019.

O cenário da pandemia do novo coronavírus, que gera preocupações e problemas, pode ter ajudado nesse crescimento, assim como o maior número de pessoas que, agora, passa mais tempo em casa e procura novas atividades para fazer no tempo livre. Pensando nisso, o YouTube também montou uma lista com os principais canais brasileiros na plataforma que ensinam técnicas de meditação.

Os três vídeos brasileiros mais vistos sobre o tema mostram que a meditação pode ajudar em vários aspectos. Com 9,3 milhões de visualizações, um deles transmite apenas músicas relaxantes, que podem ser ouvidas para dormir, meditar ou ler. Outro, com 4,8 milhões de visualizações, é um guia completo para a meditação voltada para o sono.

É comum que os canais também ensinem outras atividades, como a prática do ioga, um exemplo é o canal da ex-BBB Juliana Goes. O canal Clube de Meditação para Pensamentos Poderosos, por exemplo, mistura meditação, linguagem e música em todos os vídeos, e a criadora de conteúdo Regina Tavares ensina todos os tipos diferentes de técnicas de meditação e suas finalidades.

Confira a lista completa divulgada pelo YouTube:

- Juliana Goes

- Yoga Mudra

- Regina Tavares

- Clube de Meditação para Pensamentos Poderosos

- Poetoterapia

- Diniz Vieira

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais