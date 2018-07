Você provavelmente entendeu o conceito de home office errado

Foto: Reprodução/Pixabay

Antes de começar a ler esta matéria no computador, confira a sua postura. A coluna está bem apoiada, sem sobrecarregar a lombar? A borda superior do monitor está na altura dos olhos, sem que você precise olhar para baixo? Os pés estão no chão? O pulso está alinhado com a mão?

Você provavelmente respondeu 'não' à maioria das perguntas, principalmente se estiver sentado no sofá. Passar alguns minutinhos assim por dia já é ruim, mas quem está acostumado a trabalhar sem se preocupar com a postura pode ter problemas graves. Por isso, quem trabalha em casa precisa ficar atento a algumas regras básicas.

"A primeira coisa que a pessoa imagina é que, fazendo home office, vai pegar o computador e colocar em qualquer canto que couber da casa", afirma Valquíria de Lima, diretora técnica e sócia fundadora da Supporte Educação e Saúde no Trabalho. "Na verdade, ele deve ser realmente um office, ou seja, um escritório em casa."

Em primeiro lugar, é preciso preparar um local reservado para o trabalho. "Você precisa dos mesmos itens de conforto postural do escritório. Não pode ficar sentado no sofá ou na cadeira da cozinha", explica Valquíria. Ela sugere investir em uma boa cadeira e em uma mesa com altura que permita descansar os braços ainda alcançando os pés no chão. Se você usa laptop, Valquíria afirma que é necessário comprar um suporte para levantá-lo à altura dos olhos e, consequentemente, um teclado e um mouse externos.

"O trabalho administrativo no computador já é estático. A postura inadequada leva a uma fadiga muito mais rápida dos músculos, e o que era para ser prazeroso fica mais desconfortável do que na própria empresa", explica Valquíria.

Atenção. - Procure manter as curvas naturais das costas ao sentar, apoiando as escápulas e a lombar;

- Para não sobrecarregar os ombros, mantenha os antebraços apoiados na mesa ou nos descansos da cadeira sempre que possível;

- Procure não cruzar as pernas, para não prejudicar a circulação sanguínea;

- Ao usar o mouse, tente movê-lo com todo o antebraço, evitando o desvio dos punhos.

Valquíria, que também é presidente da Associação Brasileira de Ginástica Laboral, afirma que é essencial fazer pelo menos cinco minutos de alongamento duas vezes por dia ou sempre que sentir necessidade. Também pode ser uma boa ideia levantar de vez em quando para beber água, atender o telefone em pé e ir ao banheiro. Isso também vale para quem trabalha no escritório.

Quer inspiração para criar o seu home office? Veja estas fotos que o Casa separou: