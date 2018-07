Você pode viver como uma estrela do rock e viver saudável

Você pode não cantar como Steven Tyler do Aerosmith ou tocar guitarra como Dave Navarro do Jane´s Addiction. Mas pode ter algo em comum com inúmeros músicos de rock: um estilo de vida saudável. Ninguém sabe melhor a respeito do que Gabrielle Francis, profissional de medicina natural, acupuntura, quiroprática e massagista que vem trabalhando com músicos de rock há 30 anos, incluindo Tyler e Navarros.

Francis, juntamente com Stacy Baker Masand, escreveu o livro The Rockstar Remedy: A Rock&Roll Doctor´s Prescription for Living a Long, Healthy Life (O remédio da estrela do rock: receita de um médico rock & roll para viver uma vida longa e saudável).

Como afirmou o músico Michael Franti, o estilo de vida do roqueiro "não é muito diferente da de um sujeito de viaja intensamente: viver em aeroportos, táxis e hotéis; correr de reunião para reunião; trabalhar até tarde; acordar muito cedo; responder e-mails; dar telefonemas; e comer às pressas".

Se esse ritmo não for controlado, isto pode acarretar graves problemas de saúde. Mas alimentar-se de modo mais inteligente, praticar exercícios e adicionar alguns nutrientes, mesmo vivendo desta maneira intensa uma pessoa pode ser saudável.

Francis defende bons hábitos e escolhas inteligentes. Ela sugere que a pessoa adote hábitos saudáveis 90% do seu tempo e desfrute os prazeres da vida nos outros 10%. À medida que seu corpo vai se fortalecendo, se usar corretamente os 90% do tempo, os outros 10%, ao sentir os efeitos dos excessos cometidos eles se tornam menos atrativos.

O livro também oferece recursos, programas, recomendações de livros e opiniões de dezenas de músicos que se beneficiaram seguindo os bons conselhos de Francis.

Tradução de Celso Paciornik