Virada da Pele Saudável oferece consultas e procedimentos gratuitos em SP

Cuidar da pele, mesmo que apenas por questão estética, implica em cuidar da saúde como um todo. De um lado, a preocupação com a aparência relaciona-se com a autoestima e o emocional da pessoa; de outro, existe a prevenção a doenças e manutenção da integridade deste órgão. Entre suas funções, está a de proteger todos os órgãos do corpo, uma vez que atua como uma barreira contra a entrada de corpos estranhos no organismo.

Para reforçar a importância desse cuidado constante e facilitar o acesso a um médico especialista, as Faculdades BWS e a Associação Pele Saudável realizam, a partir desta terça-feira, 18, a sexta edição da Virada da Pele Saudável. O evento ocorre durante 36 horas ininterruptas e oferece consultas e procedimentos dermatológicos gratuitos.

"O acesso da população ao (médico) generalista é mais fácil, mas para ser encaminhado ao especialista tem de ter demanda específica. É preciso passar com o dermatologista não só para tratamento em caso de patologia, mas também para ter orientação de como manter a saúde da pele, independentemente de ter lesão", orienta Seomara Passos Catalano, dermatologista e coordenadora da Virada e do curso de pós-graduação em dermatologia das Faculdades BWS.

Seomara explica que a pele é o maior órgão do corpo e, por ser completamente exposto, sofre com a ação da temperatura, do tempo, da idade e das mudanças hormonais. No caso das mulheres, o hormônio feminino retém a hidratação, mas, conforme envelhecem, a quantidade desse hormônio diminui. Por isso, é necessário intensificar os cuidados com o tratamento adequado.

O verão começa no dia 21 de dezembro e é preciso ficar atento ao sol. No Brasil, o câncer mais frequente é o de pele. De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de pele corresponde a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no País. A dermatologia do Serviço Social da Construção, Jussara Gasparotto, diz o que é mito e o que é verdade sobre a exposição solar:

O protetor solar só deve ser usado em dias de sol, na praia ou na piscina MITO. O hábito de se proteger contra o sol deve ser como o de escovar os dentes, frequente e contínuo. Os raios solares continuam agindo mesmo em dias de mormaço ou chuvosos. Além disso, luzes artificiais como a do computador também danificam a pele.

Quem quer 'pegar uma cor' deve usar bronzeador após o protetor solar MITO. Os bronzeadores têm como função acelerar o processo de bronzeamento apenas com a ajuda da penetração dos raios solares na pele. E como os raios UVA e UVB são altamente cancerígenos, nenhum tipo de bronzeador é recomendado.

Negros, mulatos e pardos também precisam usar protetor solar VERDADE. Apesar de ter uma resistência maior aos danos causados pelos raios, devido à alta concentração de melanina, o protetor ainda se faz necessário por quem quer manter a saúde e a beleza da pele negra. Os cuidados devem ser os mesmos que se tem com a pele clara, com o uso de fator de proteção 30 ou maior.

Posso passar o protetor solar e, logo em seguida, dar um mergulho MITO. É muito importante seguir as instruções da embalagem e aplicar o produto de 15 a 30 minutos antes de se expor ao sol ou de entrar na água. Dar um mergulho logo depois de passar o produto pode fazer com que ele perca o efeito.

É necessário reaplicar o protetor solar após mergulhar ou transpirar muito VERDADE. Um produto eficaz para proteção de queimaduras deve ter FPS 30, no mínimo, e ser reaplicado a cada 2 horas, ou após cada mergulho ou transpiração excessiva.

Prevenção

Problemas que, sem dúvida, merecem uma visita ao dermatologista são alergias e inflamações na pele. As doenças mais vistas nos consultórios, segundo Seomara, são tumores, desde o não melanoma (que tem evolução mais leve, porém se não cuidar pode levar à morte) até o melanoma, que é mais grave e tem maior taxa de morbidade.

A especialista afirma que, mesmo cuidando da pele corretamente, é importante ir ao dermatologista com periodicidade. "Existem doenças que são visíveis, mas outras precisam de busca ativa do profissional, que pode flagrar algo que está no início ou menor", diz Seomara. Exemplo disso é a psoríase, uma doença autoimune com caráter genético que, muitas vezes, só é devidamente diagnosticada tardiamente.

Outras doenças, embora não sejam propriamente dermatológicas, têm manifestação na pele e um especialista pode, facilmente, detectá-las. "Quem tem insuficiência renal tem cor da pele diferente e existem cores para determinados medicamentos que o paciente toma", afirma Seomara. Ela ressalta que cabelo e unhas são anexos da pele, sendo que qualquer alteração neles pode ser avaliada por um dermatologista. "É melhor prevenir com cuidados simples do que tratar com o caso já avançado", reforça a coordenadora da Virada.

Atendimento resolutivo

Seomara explica que a Virada da Pele Saudável tem caráter resolutivo, ou seja, a pessoa vai sair do local com o caso solucionado ou, pelo menos, direcionado para isso. O evento, que ocorre em uma das unidades das Faculdades BWS, na Bela Vista, conta com laboratório para realizar biópsia ou pequenas cirurgias se for o caso, como retirada de tumores. Posteriormente, o paciente volta para pegar o resultado do exame e continuar com o tratamento.

A dermatologista faz uma ressalva para idosos que tomam muitos remédios, inclusive anticoagulante, pois é preciso suspender a medicação antes de realizar o procedimento. "A gente pede tudo o que é necessário e a pessoa sai com a cirurgia agendada", diz. "A única exceção de cirurgia é o porte. Se o tumor é grande e precisa de internação, tem de ser no centro cirúrgico. A pessoa faz a biópsia, recebe diagnóstico e é encaminhada para o serviço público", completa. Todos os procedimentos são gratuitos.

No ano passado, a Virada da Pele Saudável realizou 4.811 consultas dermatológicas e 893 procedimentos cirúrgicos durante as 36 horas de evento. A iniciativa beneficia também os estudantes da instituição, que participam dos atendimentos e aprendem a reconhecer e diagnosticar as diversas doenças de pele.

Serviço

Virada da Pele Saudável

Quando: das 7 horas de terça-feira, 18, às 19 horas de quarta-feira, 19

Onde: BWS Núcleo de Ensino Superior - Rua São Domingos, 69, Bela Vista

O que levar: documento de identificação

Mais informações: www.institutobws.com.br

