Vem, monstro! Conheça os riscos do uso da substância que inflama - e deforma - os músculos

O vídeo do brasileiro Valdir Segato, bodybuilder que injeta synthol nos músculos para aumentá-los, chamou atenção da internet. Essa substância é feita de óleo, álcool benzílico e lidocaína e é usada como um 'implante temporário'.

A endocrinologista Giovanna Carpentieri explica que o synthol é usado em pequenos grupos de músculos para ampliar seu volume. "Alguns inconvenientes podem ser visíveis ao usar synthol. Os músculos tornam-se deformados e moldados de uma forma não natural", explica a médica.

A reportagem entrou em contato com Valdir Segato para falar sobre as aplicações frequentes de synthol e saber sobre as respostas de seu organismo à substância, mas ele disse que só falaria sobre sua rotina mediante pagamento de cachê.

De acordo com Giovanna, há diversos efeitos colaterais ao usar a substância, entre eles danos aos nervos, embolia oleosa pulmonar, oclusão da artéria pulmonar, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e complicações infecciosas.

No entanto, é importante ressaltar que nem todos os atletas que praticam bodybuilding moldam seu corpo de forma não natural. A estudante Giovanna Pipin, 21 anos, é atleta da modalidade e afirma que, para conseguir seus objetivos, segue uma rotina de treinos e alimentação restrita. "Treino musculação seis vezes na semana e faço exercício aeróbio cinco vezes. Em um dia normal eu faço de seis a sete refeições, tudo orientado pelo meu preparador físico", relata.

Em épocas de competição, a dieta de Giovanna fica mais restrita. Ela explica que é importante saber como a comida é preparada e a quantidade exata, por isso, é inviável comer fora de casa. Além disso, nesses períodos ela costuma ir à academia mais de uma vez por dia. "Muitas vezes temos que abrir mão de eventos sociais para conseguir cumprir com o planejamento, seja por conta de treino ou às vezes até para descansar", diz a atleta, que alerta sobre a importância do sono, período em que os músculos são construídos.

A endocrinologista afirma que, para um bodybuilder praticar o esporte de forma saudável, o pilar mais importante é a alimentação. "No caso dos bodybuilders, um consumo de proteínas em quantidades que não sobrecarreguem os rins, porém suficientes para o perfil de cada atleta, é essencial. A associação com carboidratos, de preferência complexo, e gorduras boas são necessárias também", explica a médica.

Giovanna Carpentieri complementa que os exercícios orientados devem ser focados para cada etapa da preparação do atleta. Eles farão o corpo se desenvolver de acordo com os objetivos de cada um. Apesar de cada corpo ser diferente, a médica tem uma certeza: "o tempo que se levará para construir músculos de forma natural, sem drogas, será superior aos que recorrem a elas, porém com certeza com maior qualidade e sem prejudicar a saúde".

A atleta, que não toma nenhum tipo de droga para aumentar seu rendimento, frisa que o uso de substâncias que melhoram o desempenho existe em qualquer esporte. "O perigo está no uso 'recreativo', indiscriminado e sem orientação ou acompanhamento médico por pensarem que os esteroides são o 'segredo'. Esteroides são remédios como quaisquer outros, não é coisa que deve ser levada na brincadeira", opina a estudante. Para ela, o verdadeiro 'segredo' é a regularidade do atleta em seus treinos e em sua dieta.