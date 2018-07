Veja substâncias estranhas que estão presentes em alimentos

Muitos produtos sabor baunilha usam castóreo, uma secreção de cor marrom e da textura de melaço que é produzida nas glândulas do castor, próximo ao ânus e ao órgão genital. O bicho produz a substância para demarcar território, mas ele é utilizado na alimentação por conta da semelhança com baunilha. Por conta da proximidade com o traseiro dos castores, o castóreo às vezes se mistura com fezes e urina, explicou Joanne Crawford, ecologista da Universidade do Sul de Illinois à revista National Geographic. Mas não se preocupe, nada disso chega ao seu cookie ou sorvete.

Foto: Pixabay