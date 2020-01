Veja ranking de melhores dietas para 2020; Mediterrânea lidera

Confira algumas das melhores dietas para começar o ano Foto: Pixabay

A US News, publicação americana referência na área de saúde e alimentação, publicou uma lista com as melhores dietas para o ano de 2020. A Dieta Mediterrânea lidera o ranking.

A lista é dividida nas melhores dietas e em dietas com objetivos específicos. Entre elas, estão planejamentos alimentares que são mais fáceis de seguir, baseados em vegetais, para diabetes e para saúde cardiovascular.

A Dieta Mediterrânea já havia sido escolhida como a melhor nos anos de 2019 e 2018, também pela US News. Ela é associada à redução do risco de diabetes, colesterol alto, demência, perda de memória, depressão e câncer de mama.

Quer saber quais são as principais dietas do ranking? O E+ as reuniu em uma galeria, confira:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais