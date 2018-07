Veja 10 dietas da moda inusitadas que não fazem bem para a saúde

A dieta é baseada no princípio do médico norte-americano Horace Fletcher, que ficou conhecido no fim do século 18 e início do século 19 como o grande mastigador. A ideia do regime é mastigar 32 vezes cada pedaço que colocamos na boca até ele ficar líquido. Parte da ideia faz sentido, sim: nutricionistas recomendam mastigar bem a comida. “O cérebro demora para perceber que o estômago está satisfeito e mandar o estímulo para que nos sintamos satisfeitos”, diz Carla Piovesan, professora de nutrição da PUC-RS. No entanto, a dieta é cansativa e de baixa adesão. Vale mais ficar com o hábito de alimentar-se devagar e apreciar o prato.

Foto: Reprodução/Pixabay