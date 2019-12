Uva passa: no arroz, na farofa ou no panetone, saiba por que você precisa consumir o alimento

Uva passa: conheça os benefícios do alimento para a sua saúde. Foto: Pixabay

Que tal um tradicional arroz com passas? E a maionese que mistura a seleta de legumes com o adocicado da frutinha? E no panetone, então, a versão clássica não permite a ausência deste produto.

A banalização no uso do alimento em diversos pratos fez com que ele fosse considerado o 'vilão' das ceias.

Mas o que muita gente não sabe é que a uva passa tem um potencial antioxidante e anti-inflamatório importante, como explica a nutricionista Layanne Nascimento Fraga, mestre em Ciência da Nutrição e doutoranda em Ciência dos Alimentos da Universidade de São Paulo (USP).

"Ela atua ainda na redução da ocorrência de doenças cardiovasculares, do câncer colorretal, da osteoporose e da diabete tipo 2, na redução do colesterol total e colesterol LDL, e atua ainda melhorando o trânsito intestinal e sintomas da menopausa", enumera.

No Natal e no réveillon, a uva passa é motivo de piada durante as festas de fim de ano. Confira algumas brincadeiras de internautas no Twitter:

Tá chegando o natal // Vai ter uva passa em tudo pic.twitter.com/H95gtKp77C — m_o_o_n_w_a_l_k_e_r_s (@maicojeckso) December 15, 2019

o que é mais chato no Natal? As tias chatas perguntando sobre as namoradinha ou uva passa no arroz????? — oliveira (@olixveira) December 15, 2019

Eu olhando minha família colocar uva passa nas comidas pic.twitter.com/H2iEmRDBvJ — Explosão Gremista (@explosao_gremio) December 16, 2019

A receita de arroz com passas nas ceias de fim de ano se tornou tradicional. Foto: Marcelo Barabani

Vale destacar que os benefícios para a saúde que a uva passa proporciona são atribuídos à presença dos compostos bioativos neste fruto, como os fitoesteróis, ácidos fenólicos, flavonoides e antocianinas.

Além disso, o alimento seco possui maior quantidade de fibras, potássio, magnésio, cálcio, assim como maior valor calórico total, quando comparado ao fruto fresco.

"A título de desmistificar que esse fruto tem muito açúcar e pode fazer 'mal', é importante sabermos que mesmo tendo a concentração maior de carboidratos (açúcares da fruta) na uva passa em comparação com a fruta fresca, de acordo com o Serviço de Pesquisa do Índice Glicêmico da Universidade de Sydney (SUGiRS), a uva passa apresenta índice glicêmico moderado", esclarece Layanne.

Assim, a nutricionista acrescenta, a uva passa apresenta uma boa resposta glicêmica comparável à das frutas frescas.

Qual a quantidade de uva passa recomendada para consumo?

Não existe uma recomendação específica que sirva de base para todos os grupos populacionais, como explica a nutricionista.

"Os estudos de intervenção até então foram realizados com consumo diário que varia de 20 gramas por dia, ou uma colher de sopa, a 120 gramas por dia, ou o equivalente a cinco colheres de sopa. Aproximadamente de 30 a 40 gramas, ou entre uma e duas colheres de sopa rasa, seria o equivalente à recomendação para frutas frescas", aconselha a especialista.