Diversas unidades de saúde em São Paulo terão ações específicas para mulheres em março. Foto: Pixabay

Unidades de saúde em São Paulo promovem ações especiais em comemoração ao mês da mulher. As atividades, que são gratuitas, são organizadas pelo Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim (CEJAM).

Exames como papanicolau e mamografia serão oferecidos. Além disso, palestras sobre autocuidado, alimentação e prática de atividades físicas e orientações sobre prevenção do câncer de cólo de útero serão ministradas.

Durante as atividades, as mulheres poderão se informar mais sobre métodos contraceptivos, procedimento de vacinação e exames de prevenção e infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

Também haverá espaço para ações de conscientização sobre violência contra a mulher e dicas sobre planejamento familiar. Além disso, a equipe das unidades fará uma busca ativa de mulheres com exames de papanicolau e de mamografia atrasados, para a realização de coleta e solicitação, respectivamente.

Mais informações sobre as unidades de atendimento para a mulher no mês de março podem ser conferidas no site do CEJAM.

CEJAM organiza atendimentos de saúde especialmente para as mulheres em diversas unidades de São Paulo. Foto: Divulgação/CEJAM

Serviço:

Locais de atendimento especial para mulheres em março - CEJAM

Vila Calú

Endereço: Estrada do M'Boi Mirim, 10416 - Vila Calu

Jardim São Bento

Endereço: R. João Robalo, 64 - Jardim Soraia

Jardim Coimbra

Endereço: Estrada do M'Boi Mirim, 3301 - Jardim Coimbra

Jardim Magdalena

Endereço: R. Vitóriano Palhares, 221 - Capao Redondo

Jardim Nakamura

Endereço: Rua Manuel Vitor de Jesus, 811

Alto da Riviera

Endereço: Av. Professor Mario Mazagão, 194 - Alto da Riviera

AMA Capão Redondo

Endereço: Av. Comendador Santana, 774

CER IV M´Boi Mirim

Endereço: Av. Alexandrina Malisano de Lima, 601

Hospital Dia Rede Hora Certa Campo Limpo.

Endereço: Av. Amadeu da Silva Samelo, 423