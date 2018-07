Tumor cerebral de menino de 4 anos diminui após tratamento com óleo de Cannabis

O tumor cereberal de William Frost reduziu em dois terços depois do tratamento com canabidiol Foto: Sergio Castro/Estadão

William Frost foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2014. Os pais perceberam que a criança se inclinava para a direita e vomitava com certa frequência. Depois de alguns exames, os médicos descobriram um tumor do tamanho de uma bola de golfe.

Após a cirurgia e a quimioterapia, os pais foram avisados que a criança estava morrendo.

Um clínica britânica prescreveu o canabidiol, um produto originário da Cannabis, que não contém o composto químico pelo 'barato' provocado pela maconha.

Passados alguns meses, o tumor de William havia reduzido em dois terços, o suficiente para que ele voltasse à escola.

Os pais da criança, Steve e Hilary, agora buscam novas pesquisas que estudem o efeito do canabidiol para o tratamento do câncer. O casal tem um site com a história de William e informações sobre o financiamento coletivo das pesquisas.

Confira algumas fotos da família:

Tradução: Entrevista para a rádio BBC

Tradução: Primeiro dia de aula

Tradução: Presente antecipado de Natal