Tom Holland, Shawn Mendes: entenda o impacto das redes sociais no esgotamento mental de artistas

O ator Tom Holland e o cantor Shawn Mendes anunciaram afastamento das redes sociais para cuidar da saúde mental. Foto: Carlo Allegri/Reuters e Instagram/@shawnmendes

O intérprete de Homem-Aranha, Tom Holland, anunciou nesta semana que ficará um tempo afastado das redes sociais para cuidar da saúde mental. O mesmo motivo foi apontado por Shawn Mendes para justificar a sua ausência nas redes e dos palcos, já que o cantor cancelou a turnê Wonder, que tinha 87 shows agendados nos Estados Unidos, Reino Unido e Europa, no último dia 27.

E eles não são os únicos. Em 18 de junho, Gizelly Bicalho, do BBB 20, fez um desabafo sobre sua saúde mental. Ela usou as redes sociais para compartilhar com os seus seguidores os problemas que vinha enfrentando. Já o comediante Pete Davidson teve de recorrer à terapia para superar o bullying de Kanye West que, inconformado com o namoro do humorista com a sua ex-mulher, Kim Kardashian, resolveu usar as redes sociais para atacá-lo nos últimos meses.

No ano passado, Luísa Sonza também passou por um período longe das redes para cuidar da saúde mental devido a ataques que ela vinha sofrendo por esses meios . Um ano antes, em 2019, Whindersson Nunes também teve seu período de afastamento, após postar um desabafo sobre seu estado emocional.

Assim como os famosos, milhares de anônimos precisam enfrentar problemas relacionados ou ocasionados pelo uso de redes sociais. Esses novos meios de comunicação, tão necessários nos dias atuais, podem impactar a sua saúde mental de diferentes maneiras. Confira algumas delas:

