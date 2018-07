Substituir sal por temperos naturais é opção para evitar problemas de saúde

Segundo a nutricionista do Oba Hortifruti Daísa Pinhal, os ingredientes ajudam a realçar o sabor dos alimentos. "Essas ervas são ricas em vitaminas e nutrientes que ajudam o organismo a funcionar melhor", afirma. Daísa também destaca que o cuidado com o sódio deve ser acompanhado pela busca por alimentos frescos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o consumo de sódio de 2,4 gramas por dia, o equivalente a uma colher de sobremesa do sal comum de cozinha. Acima do recomendado, o organismo não consegue eliminar o excessos, o que pode acarretar em problemas de saúde.

"Pessoas saudáveis demoram até dois dias para ajustar o organismo. Já em quem tem hipertensão, a eliminação do sal demora em torno de sete dias", explica Daísa. Mas não é preciso eliminá-lo totalmente. "O sódio contribui para a regulação dos fluidos em nosso organismo, mantendo a pressão entre os líquidos de dentro e fora das células".

Industrializados. Para a nutricionista do Hospital São Luiz Morumbi, Camila Giacomini, o consumo de sal é bastante elevado entre a população, principalmente por causa dos produtos industrializados. "São alimentos que têm uma quantidade muito grande de sódio", observa. Ela ressalta que o cuidado também deve ser estendido por pessoas que recorrem a peixes ou carnes enlatadas. São produtos que apresentam o mineral em excesso, por ser utilizado como conservante.

Apesar do alerta, muitos pacientes enfrentam dificuldade para se adaptar à substituição, afirma a nutricionista. Outra opção para substituir o sódio, embora mais cara, é o uso do sal do himalaia, também conhecido como "sal rosa", totalmente natural e sem refinamento. Para Camila, o seu uso pode compensar por ser em pequenas quantidades.

É possível utilizar esse tipo de sal no preparo de carnes grelhadas, saladas com azeite e legumes na manteiga. No caso, porém, de caldos e carnes, o sal rosa só deve ser aplicado no momento do preparo, pois tende a ressecar os alimentos, observa Daísa, do Oba.

Confira receita de tempero caseiro:

Ingredientes:

200g de alho

500 g de cebola

1 xícara de chá de salsa

1 xícara de chá de cebolinha

½ xícara de chá de vinagre

½ xícara de chá de azeite de oliva

Modo de preparo: Pique a cebola e o alho. Junte os demais ingredientes e bata no liquidificador. Distribua o tempero em vidros tampados e guarde na geladeira.