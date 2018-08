Site conecta pacientes com doenças raras a médicos especializados

A maior parte das doenças raras se manifesta nos primeiros anos de vida Foto: Pixabay

O diagnóstico de doenças raras é muito demorado e difícil, o que acaba atrasando o tratamento e agravando os problemas. Pensando nisso, o site Muitos Somos Raros (MSR), primeira plataforma brasileira de apoio ao enfrentamento às doenças raras, lançou um serviço para conectar pacientes com essas doenças a médicos que atuem nessas patologias.

O Doutores Raros está sendo apresentado na 30ª edição do Congresso Brasileiro de Genética Médica, que começou na última terça-feria, 15, e vai até sexta-feira, 18, no Rio de Janeiro. Os médicos presentes que são especializados na área já podem, inclusive, se cadastrar no aplicativo.

O serviço funciona como um geolocalizador que permite que os pacientes localizem o médico mais próximos a eles e que saibam tratar doenças raras, geralmente geneticistas. Para usar, é preciso acessar o site, ativar a localização, designar o raio de quilometragem e apertar em pesquisar.

A OMS considera como raras aquelas doenças que atingem até 65 pessoas em cada 100 mil indivíduos. Dentro desse âmbito, existem as doenças raras e as muito raras, e a maioria pode ser identificada logo nos primeiros meses de vida, pois são patologias genéticas.