Sintomas de enfarte em mulheres são menos evidentes; veja os sinais

As doenças cardiovasculares são as que mais matam homens e mulheres ao redor do mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 17,9 milhões de pessoas morrem todos os anos devido a alguma complicação cardíaca ou de vasos sanguíneos — o equivalente a 31% de todas as mortes mundiais.

No caso do enfarte, um dos principais motivos de óbito, as mulheres correm um risco maior de morrer do que os homens. Além disso, os sintomas da doença são menos evidentes e elas podem nem perceber que estão sofrendo um ataque cardíaco.

Não é difícil imaginar os motivos que elevaram os casos de enfarte em mulheres. "Estudos mostram que são pela qualidade de vida que a mulher leva hoje: mudança no status, trabalhar mais, [exercer] obrigações que antes eram mais postas para os homens, jornada dupla. O homem não absorveu as atividades do lar na mesma proporcionalidade, e a mulher ficou mais sobrecarregada", diz o cardiologista Hélio Castello, diretor do Grupo Angiocardio.

Esse cenário coloca a mulher em mais situações de estresse, favorece o aumento de peso, alimentação irregular e sono precário. "Uma mulher de 50 anos hoje tem mais risco de enfarte do que uma mulher da mesma idade 50 anos atrás", acrescenta o médico.

Dia Mundial do Coração Celebrado em 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração conscientiza sobre doenças cardiovasculares e os riscos que apresentam à vida. É fundamental realizar um acompanhamento médico e ter hábitos saudáveis para evitar que tais problemas se manifestem no organismo. No entanto, nosso corpo pode apresentar alguns sintomas quando a saúde não está perfeita. Confira cinco sinais de que o coração não está bem, apontados pelo cardiologista Marcelo Sampaio, membro do comitê científico do Instituto Lado a Lado pela Vida.

Foto: Unsplash / @marceloleal80

Palpitações A sensação de que o coração está batendo fora do ritmo pode ser um sinal de arritmia cardíaca. Essas palpitações podem ocorrer naturalmente, durante atividade física ou serem desencadeadas pelo estresse. Nos casos mais graves, ocorre até mesmo quando a pessoa estiver sentada ou deitada. Caso se torne recorrente, é importante procurar ajuda médica.

Foto: Unsplash / @giulia_bertelli

Desconforto ou dor no peito "Dor ou sensação de aperto e desconforto no peito são sintomas clássicos de ataques cardíacos, mas não necessariamente indicam este problema", esclarece o especialista, reforçando a importância de investigar qualquer sinal do corpo. A dor de uma isquemia cardíaca, por exemplo, costuma ser localizada à esquerda e é descrita como uma "pressão" no peito. No caso de mulheres, pode se assemelhar a uma queimação e se estender para o pescoço e mandíbula.

Foto: Pixabay / @Pexels

Falta de fôlego A fadiga depois de uma esforço simples é completamente comum, principalmente em pessoas com tendência ao sedentarismo. No entanto, Sampaio explica que é importante distinguir esse cansaço e averiguar se é algo recorrente. "Caso trate-se de dificuldade para respirar ou falta de fôlego, pode ser um sinal de insuficiência cardíaca", diz.

Foto: Unsplash / @rosalie2015

Tontura ou desmaio Queda súbita da pressão pode causar tonturas e desmaios, já que o fluxo de sangue no cérebro fica insuficiente. Em casos mais graves, tais sintomas são carcaterísticos de problemas cardíacos, como o estreitamento da válvula aórtica, arritmias e cardiomegalia (coração grande).

Foto: Unsplash / @jyotirmoy

Dor nas pernas Muitas vezes, as dores nas pernas indicam problemas nos vasos sanguíneos. Além da dor intensa, os dedos dos pés vão ficando com pouco oxigênio e nutrientes, tornando-se rapidamente frios e azulados. Nestes casos, o especialista reforça o atendimento médico imediato para evitar o risco de enfarte ou de AVC.

Foto: Unsplash / @rawpixel

De modo geral, quando se pensa nos fatores de risco, o especialista afirma que os homens são mais propensos ao enfarte quase a vida inteira. A mulher tem certa proteção durante o período fértil devido à produção hormonal, mas isso ocorre só até a menopausa. A partir daí, pela queda de hormônios, o risco aumenta e se aproxima mais ao do homem.

A Federação Mundial do Coração afirma que as doenças cardiovasculares são a causa número um de morte entre mulheres, com mais de dois milhões de óbitos prematuros por ano e um terço de todas as mortes entre o sexo feminino. Os ataques cardíacos, segundo a instituição, tiram a vida de 3,3 milhões de mulheres todos os anos. Além disso, elas são mais propensas do que eles a se tornarem deficientes após um derrame (acidente vascular cerebral).

É enfarte, mas não parece

Parte da explicação para as mulheres sofrerem mais com enfarte do que os homens está na fisiologia. Segundo Castello, as artérias coronárias delas têm um calibre menor do que as do homem, o que facilita entupir e dificulta desentupir. Outro fator é que os sintomas do enfarte nelas são mais discretos e diferentes dos sentidos pelos homens. Com isso, elas demoram mais para ir ao médico por não saberem que estão tendo um ataque cardíaco.

"Não se sabe se elas são mais resistentes à dor e se queixam menos, mas, de modo geral, os sintomas não são tão clássicos", diz o cardiologista. "O homem, geralmente, tem dor forte no peito, que vai para as costas e braço esquerdo, além de ter sudorese. Na mulher, esses sintomas, por relato, são menos intensos", completa. Dor de estômago, cansaço excessivo sem causa aparente, enjoo e mal-estar geral podem ser sinais de enfarte no grupo feminino.

Dez fatos que a maioria das pessoas não sabe sobre o colesterol Segundo estimativas do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, cerca de 360 mil brasileiros que têm colesterol nem imaginam que fazem parte desse grupo. Descubra dez fatos sobre a condição.

Foto: Unsplash @hush52

O colesterol tem um papel importante no nosso organismo "Essa substância é sempre encarada como um problema, mas essa fama nem sempre é justa. Ela também faz coisas boas para o corpo e a lista não é pequena: forma a parede das células, é matéria-prima para hormônios sexuais, participa da formação da vitamina D, faz parte da capa dos neurônios e colabora na digestão, entre outras coisas", explica o cardiologista Dante Senra.

Foto: Unsplash @yardi93

Existem versões boas e ruins O LDL, sigla derivada da expressão em inglês 'low density lipoproteins' (lipoproteínas de baixa densidade, em português), é o vilão da história. Ele funciona como um veículo para carregar o colesterol do fígado para o resto do corpo, mas costuma deixar parte dessa carga caída nos vasos, favorecendo a formação das placas que desencadeiam problemas. Já o HDL, 'high density lipoproteins' ou lipoproteínas de alta densidade, faz o trabalho contrário, recolhendo a gordura acumulada nas artérias, o que fez com que ele ganhasse o apelido de bom colesterol.

Foto: Pixabay @stevepb

O colesterol alto tem um importante fator genético Segundo estimativas do Instituto do Coração do Hospital das Clínicas de São Paulo, 360 mil brasileiros que têm essa condição nem imaginam que fazem parte desse grupo. Isso pode acarretar em um risco até 30% maior de ser pego de surpresa por um infarto, inclusive antes dos 40 anos.

Foto: Pixabay @pexels

Não são apenas as pessoas que estão acima do peso que podem ter LDL alto "De fato o problema é mais comum em quem está com quilos a mais, mas, como essa questão está muito ligada a fatores genéticos, mesmo quem está em dia com a balança pode apresentar níveis altos dessa substância no sangue" explica Senra.

Foto: Unsplash @yunmai

70% do colesterol é fabricado pelo corpo Como ele participa de ações importantes, a maior parte da substância é gerada pelo organismo para não haver risco de ficarmos sem estoque. Por isso, mesmo se seguirmos uma alimentação bem rigorosa, só conseguiremos reduzir de 20 a 25% do seu nível.

Foto: Unsplash @kkolosov

Saber como andam as próprias taxas de colesterol é fundamental Segundo um levantamento recente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 67% dos brasileiros não têm ideia de como estão os seus níveis de colesterol no sangue. Saber essas taxas é uma das primeiras armas contra os estragos que o excesso dessa substância pode causar.

Foto: Pixabay @rawpixel

O cigarro é mais perigoso para quem tem colesterol alto O fumo favorece a formação de placas nos vasos e, se houver excesso de gordura correndo pelo sangue, o problema fica ainda maior.

Foto: Unsplash @iriser

Crianças também podem ter colesterol alto Muitas vezes esse quadro tem início ainda na infância. Por essa razão, é importante dosar os níveis desde cedo, especialmente se houver uma questão genética.

Foto: Unsplash @delfidelarua7

A atividade física também tem influência sobre o colesterol Suar a camisa é a única forma realmente eficaz de elevar os níveis de HDL, o colesterol bom, que faz uma verdadeira faxina nos vasos sanguíneos, retirando os excessos de gordura no sangue.

Foto: Unsplash @huckster

O açúcar deve ser consumido com moderação Indiretamente, essa substância também leva o organismo a formar mais placas perigosas nos vasos sanguíneos. Para evitar os problemas causados pelo mau colesterol, é importante se atentar à quantidade de açúcar consumida.

Foto: Unsplash @joannakosinska

Castello menciona que, segundo estudos, a mulher demora mais para ir ao médico em casos de emergência. Ele sugere que é porque elas são menos egoístas do que os homens. "Antes de ir ao hospital, ela pensa no filho, na casa, na comida, em quem tem de chamar", diz. E o tempo é precioso em casos de enfarte e AVC, pois vai determinar o tipo de tratamento mais adequado.

Há cerca de dez anos, a revisora de textos Ana Lúcia Sesso, de 59 anos, teve uma crise de ansiedade, o que elevou sua pressão arterial a mais de 16/20. Diagnosticada com hipertensão, uma das causas do enfarte, ela mudou hábitos de vida e passou a tomar anti-hipertensivo.

"Vivo um dia de cada vez, respiro fundo quando percebo que a situação está começando a me afetar e caminho, no mínimo, 30 minutos por dia", conta. Além disso, ela prestou mais atenção ao que comia. "Redução do sal, mais legumes, verduras e frutas e menos carnes", explica. Saiba mais sobre os cuidados com a hipertensão aqui.

Taxa de óbitos por AVC em mulheres reduziu

Em março, o Ministério da Saúde divulgou dados do estudo Saúde Brasil 2018 em que observou uma queda na taxa de mortes por AVC e doenças cardíacas isquêmicas em mulheres entre 30 e 69 anos. Entre 2010 e 2016, o índice para AVC caiu de 39,5 para 35,2 óbitos por 100 mil habitantes do sexo feminino. Já as doenças cardíacas apresentaram queda de 55 para 51,6 óbitos por 100 mil habitantes.

O médico do Grupo Angiocardio levanta a hipótese de que essa redução se deve à maior preocupação recente com o controle da pressão arterial, principal causa de AVC em homens e mulheres. "No consultório, vemos que as mulheres são mais cuidadosas em relação a seus níveis de pressão. Além disso, por ter hábito rotineiro de passar no ginecologista, começamos a notar que esse médico acaba sendo um intermediário no tratamento da hipertensão", diz Castello.

O doutor em cardiologia Cristiano Pisani, eletrofisiologista habilitado pela Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (Sobrac), acredita que a redução é global tanto para homens quanto para mulheres. "Por conta das medidas de prevenção, campanhas e das medicações anticoagulantes", aponta. "Com isso, as pessoas estão tendo mais consciência de procurar o médico e fazer acompanhamento."

VEJA TAMÉM: Cinco cores de frutas e vegetais que ajudam na saúde

No caso das arritmias, o médico da Sobrac reforça que novos medicamentos têm agido como preventivos do AVC e consequente redução da mortalidade. A servidora pública Franciele Coura, de 32 anos, foi diagnosticada com arritmia cardíaca em 2014, condição que faz o coração dela bater ou muito rápido ou muito devagar. O batimento cardíaco irregular, chamado de fibrilação atrial, eleva o risco de AVC.

As palpitações que ela sentia durante as gestações dos filhos foram associadas à ansiedade, anemia ou à própria gravidez. Só após uma investigação mais detalhada diagnosticou a arritmia. "Eu mudei tudo na minha vida. O médico pediu para parar com a cafeína, que estimula o batimento, controlar exercícios físicos e, principalmente, hábito alimentar", conta.

Ao retirar alimentos com muita gordura, inserir frutas no lugar de guloseimas, evitar café e refrigerantes, Franciele sentiu o resultado imediato. "Passei a ter menos crises de arritmia e cheguei a perder peso."