Shots saudáveis: conheça a concentração de nutrientes que promete benefícios na dieta alimentar

Brasileiros têm consumido cada vez mais shots saudáveis na rotina alimentar Foto: Pixabay/Leon_Ting

O conceito de shots saudáveis tem se popularizado no Brasil sobretudo entre as pessoas que buscam melhor qualidade de vida através da reeducação alimentar e uma rotina de exercícios físicos. Selecionar legumes, verduras, frutas e hortaliças que podem ajudar a desintoxicar o organismo é uma preocupação cada vez maior.

Alguns itens como o chá verde, o hibisco, o guaraná e o gengibre podem auxiliar a imunidade, o processo de emagrecimento e acelerar o metabolismo.

Em 2020, em meio à pandemia do novo coronavírus, o brasileiro consumiu muito mais alimento dentro de casa. Mas isso não significa que tenha ficado longe dos produtos industrializados e com alto índice calórico.

Com Natal e réveillon, a comilança de fim de ano abre espaço para uma reflexão sobre como iniciar uma reeducação alimentar. Os shots saudáveis, com uma concentração considerável de determinados componentes, prometem ajudar na busca por bem estar.

Para aqueles que praticam atividade física, o guaraná possui rica composição nutricional com antioxidantes como catequinas, epicatequinas e proantocianidinas, além da cafeína e guaranina. O teor de cafeína na semente de guaraná é de duas a cinco vezes maior que o do grão de café. As propriedades termogênicas e estimulantes do guaraná já são bem pontuadas na literatura científica, oferecendo outros benefícios além da ativação do sistema nervoso como aumento da energia corporal e do metabolismo associado ao desempenho em exercícios físicos.

Já o chá verde é um dos principais contribuintes da termogênese corporal devido ao teor de cafeína e catequinas. A combinação desses dois ingredientes aumenta a atividade do sistema nervoso central e potencializa os efeitos estimulantes e de oxidação de gordura.

“É importante contar com uma nutrição adequada para promover benefícios à saúde da população. Destaco a combinação de estratégias nutricionais termogênicas e estimulantes que, de acordo com os estudos, trazem bons resultados quando associados a determinados alimentos com essas propriedades como guaraná, chá-verde, gengibre e hibisco”, explica a nutricionista e consultora da Gaea Elementals, Karla Maciel.

O consumo de gengibre, por exemplo, é associado ao aumento da termogênese e da quebra de células de gordura no corpo. A suplementação com gengibre pode promover redução significativa do peso. Outro benefício do gengibre é a modulação da ansiedade e do estresse, regulando o comportamento alimentar.

Aqueles que têm mais retenção de líquido podem usar e abusar no consumo de hibisco, uma flor com propriedades diuréticas e termogênicas.

Há quem faça o próprio shot saudável em casa, porém, algumas marcas no mercado comercializam a alta concentração de nutrientes em cápsulas ou misturas já preparadas.

A flor de hibisco auxilia pessoas que têm redenção de líquido e no processo de emagrecimento Foto: Pixabay/16723437

Shots prometem melhorar a imunidade

Uma pesquisa realizada em 2020 pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres apontou que 69% dos entrevistados aumentaram o consumo de suplementos alimentares e produtos para se manterem saudáveis. Destes, aproximadamente 8% focaram em produtos para melhorar a imunidade.

"Os shots funcionais concentram nutrientes e fitoativos presentes em ingredientes com alta densidade nutricional, normalmente consumidos no período da manhã, antes de se iniciar as atividades do dia. Diversos estudos atuais mostram o poder de determinados alimentos na imunomodulação. Dentre eles podemos citar o gengibre, própolis, as frutas cítricas, os vegetais fontes de carotenoides e as fibras", afirma a nutricionista Karla Maciel.

A cenoura e o tomate são exemplos de alimentos ricos em carotenoides. Dos alimentos ricos em fibras, destaque para o morango e frutas com casca como pêssego e a maçã. Consumo de aveia, feijão, grã-de-bico e ervilha também auxiliam o funcionamento do intestino, proporcionando a sensação de bem estar. A chicória também, pois o consumo da inulina através da verdura ajuda a melhorar o sistema gastrointestinal, um benefício essencial na regulação imunológica.

Uma fruta que tem mais vitamina C do que a laranja e pouca gente sabe disso é a acerola. O nutriente ativa diversos aspectos do sistema inato e adaptativo e combate os agentes infecciosos.