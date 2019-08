Sesc São Paulo promove ciclo de filme e debates na Semana Mundial de Aleitamento Materno. Foto: Pixabay

O Sesc São Paulo oferece atividades em 39 unidades ao longo da Semana Mundial de Aleitamento Materno, promovida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Unicef.

Os eventos são voltados não só para a mãe e o bebê, mas para todos que participam direta ou indiretamente deste processo. Para que o aleitamento seja bem-sucedido, as mulheres devem receber apoio desde o período de gravidez. Assim, a organização da rotina intensa estabelecida com a chegada de um novo integrante na família, bem como a superação de dificuldades que possam surgir, poderão ocorrer de maneira mais tranquila e natural.

“Vale lembrar que crianças criam seus hábitos espelhados nos hábitos dos pais. Inclusive os alimentares. A chegada de um bebê na família estimula todos para uma mudança em busca de atitudes mais saudáveis. Aproveite o momento, invista na alimentação de todos”, afirma a nutricionista Mariana Ruocco, assistente técnica da Gerência de Alimentação e Segurança Alimentar do Sesc São Paulo.

Desta quinta-feira, 1º, até a próxima quarta, 7, diversas oficinas, vivências, bate-papos, mamaço e piqueniques serão organizados.

Além disso, será exibido o filme Tigers, inédito no circuito comercial, em três unidades do Sesc São Paulo. Tigers conta a história de Ayan, um jovem recém-casado que vende remédios produzidos no Paquistão para farmácias e médicos locais. A esposa dele o encoraja a tentar um emprego em uma importante multinacional. Um dia, porém, Ayan fica arrasado ao testemunhar o que vender fórmulas infantis pode significar. Chocado, ele decide desafiar o sistema. O filme é de 2014 e tem a direção de Danis Tanovi. Após a exibição, ocorrerá um bate-papo com especialistas.

Você pode conferir a programação completa da Semana Mundial de Aleitamento Materno nas unidades do Sesc através do site.

Serviço:

Exibição do filme Tigers (tempo: 90 minutos)

Quando: Terça, 6 de agosto, às 19h

Onde: CineSesc, São Paulo

Endereço: Rua Augusta, 2075 - Cerqueira César

Classificação: 14 anos

Grátis - retirada de ingressos 1h30 antes da sessão para credenciados Sesc e 1h antes para o público geral

Exibição do filme Tigers e bate-papo

Sesc São José dos Campos

Quando: Quarta, 7 de agosto, das 19h às 21h30

Local: Auditório

Endereço: Avenida Dr. Adhemar de Barros, 999 - Jardim São Dimas, São José dos Campos

Classificação: 14 anos

Tigers - Exibição de filme seguida de bate-papo

Sesc Piracicaba

Quando: Quarta, 7 de agosto, das 19h às 22h

Local: Teatro

Endereço: Rua Ipiranga, 155 - Centro, Piracicaba

Classificação: 14 anos

Grátis - Retirada de convites com 1h de antecedência