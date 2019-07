Sesc Avenida Paulista oferece práticas orientais baseadas na medicina tibetana e chinesa

Prática do Kum Nye, o ioga tibetano. Foto: Centro Nyingma do Brasil

O Sesc Avenida Paulista promove uma série de aulas abertas voltadas para as práticas orientais no mês de julho. São três modalidades baseadas na medicina tradicional chinesa e tibetana, além de influências de artes marciais como o jiu-jitsu.

As aulas de Pa Tuan Chin ocorrem entre os dias 6 e 27, sempre aos sábados. As chamadas ‘Oito Peças do Brocado’ ou ‘Os Oito Exercícios Preciosos’ são uma sequência de oito exercícios de Chi Kung que estimulam e fortalecem o ‘Chi’ (a energia vital do corpo) utilizados como forma de manutenção e recuperação da saúde. Esta técnica é usada pela medicina tradicional chinesa e por diversos estilos de artes marciais.

Em todos os sábados de julho também são oferecidas as aulas de Kum Nye, o ioga tibetano, com exercícios simples baseados na disciplina do budismo. O Kum Nye é uma série de exercícios simples baseados em teorias a respeito dos sistemas de energias densas e sutis do corpo - base da medicina tibetana e das disciplinas do budismo. Eficientes e curativos, as posturas e exercícios de respiração são executados de maneira consciente para alinhar e integrar o corpo físico, os sentidos, a mente e o intelecto.

E aos domingos, de 7 a 28, as aulas de Ginástica Natural unem movimentos do jiu-jitsu a posições que remetem a animais e homens primitivos. A ginástica natural é uma prática esportiva que pode ser feita tanto ao ar livre como em espaços fechados. O esporte pode ser praticado por pessoas de todas as idades, desde iniciantes a atletas, e traz muitos benefícios como o aumento da força, equilíbrio, mobilidade, resistência, coordenação motora, flexibilidade e agilidade. Além disso, por meio de técnicas respiratórias proporciona consciência corporal, recuperação física e bem-estar. A modalidade ajuda também pacientes em recuperação de lesões.

Todas as aulas são gratuitas e para participar não é necessário retirar ingressos.

Programação:

Pa Tuan Chin, com instrutores de atividades físicas do Sesc

Quando: de 6 a 27 de julho (sábados)*

Horário: das 10h10 às 11h

Onde: Corpo I (10º andar)

*Aula extra no dia 9 de julho (feriado), no mesmo horário

Kum Nye - o ioga tibetano

Quando: de 6 a 27 de julho (sábados)

Horário: das 15h30 às 17h30

Onde: Corpo III (12º andar)

Ginástica natural

Quando: de 7 a 28 de julho (domingo)

Horário: das 10h10 às 11h

Onde: Corpo I (10º andar)

Serviço:

Práticas Orientais no Sesc Avenida Paulista

Quando: durante o mês de julho de 2019

Quanto: Grátis, não é necessário retirar ingressos

Endereço: Avenida Paulista, 119, Bela Vista, São Paulo

Fone: (11) 3170-0800