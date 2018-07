Serviços de spa em qualquer lugar

Foto: Divulgação

Nos tempos em que ainda não se falava em economia compartilhada, quando alguém queria ser mimado ou passar por tratamentos de beleza, devia vestir chinelos felpudos e seguir para o spa do hotel.

Hoje, a troca de moradias é comum e aluguéis de férias formam um mercado de 24 bilhões de dólares apenas nos Estados Unidos, segundo a Phocuswright, empresa de pesquisa de mercado. Ainda é possível ir a um hotel ou a um spa local para receber uma massagem ou fazer as unhas, mas o crescimento de aplicativos e sites de beleza e bem-estar on-demand significa que a pessoa não precisa deixar de lado a conveniência desses tratamentos se alugou uma casa para as férias. Ao invés disso, o spray de bronzeamento e o instrutor de zumba irão até ela.

Esses serviços ainda não são muito difundidos. Mas se o cliente está de férias em uma cidade importante como Nova York ou Los Angeles, ou qualquer das outras mencionadas abaixo, é possível permanecer na casa alugada pelo Airbnb e pedir uma pedicure tão rapidamente quanto um carro no Uber.

Um dos exemplos é o Priv, um aplicativo para usuários de iOS e Android que funciona em Nova York, Los Angeles, Austin, no Texas, e Londres. Com alguns toques em sua interface rosada o cliente de Nova York pode marcar massagens (150 dólares por uma hora com o profissional trazendo a mesa), spray de bronzeamento (60 dólares), maquiagem (a partir de 75 dólares), até mesmo com aulas de extensões de cílios de vison e de como se maquiar, manicure (35 dólares), corte de cabelo feminino (100 dólares, incluindo o secador), secagem (US$50), tratamentos para homens (US$50 para corte de cabelo; US$35 para aparar e desenhar a barba), e instrutor de exercícios físicos (a partir de 80 dólares por hora), incluindo ioga, pilates, kickboxing, zumba e treino de acampamento para entrar no biquíni. Em alguns casos, é possível marcar um serviço para várias pessoas ("manicure para três" ou "bronzeamento com spray customizado para dois").

Depois de escolher o serviço, os usuários podem ver fotos dos profissionais, ler sobre eles, checar a classificação que receberam de outros clientes e descobrir seu próximo horário disponível. O aplicativo inclui taxas e gorjeta, assim a pessoa sabe exatamente o que vai gastar; bom para quem está com o dinheiro contado. Não é cobrada multa se o pedido for cancelado em até cinco minutos depois que a pessoa recebeu a confirmação ou se desistir mais de uma hora antes do horário marcado. Se o pedido for cancelado em menos de uma hora do horário marcado, o cliente paga 50% do valor. É uma das regras de cancelamento mais generosas desse tipo de serviço.

Se a pessoa quer apenas uma massagem, o Soothe, aplicativo ou site, oferece as versões sueca, profunda, esportiva, pré-natal e para casais, com terapeutas certificados praticamente 24 horas por dia: sete dias por semana das 8 da manhã até a meia-noite, inclusive nos feriados. O preço é simples: 129 dólares por uma hora, 179 dólares por 90 minutos, 219 dólares por duas horas. A gorjeta já está incluída.

O usuário não tem como escolher o massagista, mas pode pedir um profissional específico que já conheça. E é possível cancelar ou remarcar até uma hora antes do horário sem multa. Se a pessoa já recebeu o nome do terapeuta e cancelar com menos de uma hora de antecedência, paga 50 dólares; se cancelar com menos de 30 minutos, paga o valor integral (pagará menos se for para remarcar). O Soothe não está disponível apenas em destinos populares como Miami e Nova York, mas em lugares em que a maioria dos aplicativos de bem-estar ainda não chegou, como Atlanta, Houston, Indianápolis, Las Vegas, Minneapolis, Orlando, Phoenix, San Diego, Seattle e Vancouver, na Colúmbia Britânica.

O Zeel, um competidor de massagem on-demand por meio de um aplicativo e de um site deliciosamente minimalista, oferece consultas com terapeutas certificados todos os dias do ano (inclusive feriados) em mais de uma dezena de cidades, incluindo Nova York (e em Long Island e Westchester County), Los Angeles, Miami, Chicago e Washigton. Os clientes podem escolher a massagem sueca, profunda, pré-natal e esportiva, assim como de casais e "back-to-back" (massagens para duas ou mais pessoas, uma depois da outra).

O Glamsquad, um aplicativo que oferece serviços de maquiagem e cabeleireiro, não tem um alcance muito grande. Funciona apenas para usuários de iPhone ou pelo site na cidade de Nova York (onde é possível pedir manicure e pedicure), Los Angeles e Miami. Os horários ficam disponíveis com até 30 dias de antecedência, uma bênção para quem gosta de se planejar. Em Nova York, secar o cabelo custa 50 dólares; maquiagem, 75 dólares; manicure, 35 dólares; e pedicure, 50 dólares. A esses valores devem ser adicionadas uma gorjeta de 20% e uma taxa de serviço. Ao contrário do Priv, no entanto, você não consegue saber detalhes ou escolher o profissional.

As regras de cancelamento também são mais duras: se o cliente cancelar em menos de uma hora do compromisso, é cobrado na íntegra. Se o cancelamento for feito em até quatro horas do pedido, mas pelo menos uma hora antes do horário marcado, o serviço cobra 50% do preço.

Um serviço parecido chamado StyleBee também funciona por meio de um aplicativo para iPhone, com ofertas como maquiagem (85 dólares), secagem de cabelo (50 dólares) e cabeleireiro para penteados (85 dólares por um coque) feitos por profissionais certificados em cidades como Los Angeles, San Francisco e Nova York. Se o usuário não tem iPhone pode marcar pelo site. Como acontece com outros serviços de beleza on-demand, as gorjetas estão incluídas (20%), mas, ao contrário dos outros, o StyleBee avisa que "gorjetas extras são bem-vindas". Isso pode somar um valor extra se o cliente se sentir obrigado a pagar. O usuário não tem acesso a informações nem escolhe o profissional. O prazo para cancelamentos é dentro de dez minutos depois que o horário foi marcado, mas se a pessoa cancelar em menos de quatro horas do compromisso, será cobrada de modo integral.