Se usar jeans skinny não se agache

Num estudo publicado no Journal of Neurology, Neurosurgery e Psychiatry, uma equipe de médicos relatou a história de uma mulher de 35 anos que caiu na calçada e não conseguiu se levantar, depois de ter passado o dia inteiro usando jeans skinny. Segundo ela, o jeans parecia um pouco justo quando o colocou naquela manhã, explicou o Dr. Thomas Kinder da unidade de neurologia no Royal Adelaide Hospital, na Austrália, que chefiou o estudo. Mas depois de passar horas agachada esvaziando um armário, ela observou que a calça apertava muito suas pernas e provocava muito incômodo.

Mais tarde, a caminho de casa, ela não conseguiu mais mexer os pés e caiu. Ficou várias horas no chão até ser levada ao hospital.

Quando os médicos examinaram a paciente, ambas as pernas estavam tão inchadas a ponto de os médicos precisarem cortar o jeans para tirá-lo. Seus pés e o tornozelo estavam muito fracos e ela não conseguia andar. Kinder disse que a mulher foi tratada com fluídos intravenosos, mas as pernas voltaram ao normal somente depois de quatro dias.

"Acreditamos que a combinação do agachamento e do jeans apertado é que causou o problema", disse o médico.

Segundo o Dr. Kinder, ficar agachado por um tempo prolongado provoca uma compressão dos nervos peroneais, que ficam perto do joelho. Quando a pessoa permanece agachada, o fluxo de sangue para os músculos da panturrilha diminui.

No caso apresentado a panturrilha da mulher inchou, reagindo à falta de sangue, mas como ela estava usando jeans muito apertados, os músculos incharam "para dentro" comprimindo um outro grupo de nervos chamados tíbios e reduzindo ainda mais o fluxo de sangue para os músculos.

"Se ela estivesse usando calças mais soltas, os músculos da panturrilha inchariam "para fora" e não para dentro, evitando assim a pressão sobre os nervos e os vasos sanguíneos", disse o médico.

Ele acrescentou que não há estudos anteriores demonstrando que só o fato de a pessoa ficar agachada causa danos no nervo tíbio ou inchaços da panturrilha.

A mulher foi submetida a hidratação intravenosa porque os danos aos músculos provocaram o rompimento das fibras musculares, o que poderia resultar em problemas nos rins, se não realizado esse tratamento.

Para o Dr. Kinder, a lição que pode ser extraída do estudo é de que as pessoas não devem ficar agachadas por longos períodos, especialmente se estiverem usando um jeans apertado.

"Se sentir desconforto ou formigamento quando estiver agachada a pessoa deve se levantar e caminhar um pouco.

Se estiver realizando um trabalho em que é necessário ficar agachada muito tempo, tire o jeans apertado, coloque calças folgadas ou stretch, que se amoldam mais ao corpo.

