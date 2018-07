São Paulo terá primeira Vegan Week do Brasil

São Paulo recebe primeira Vegan Week a partir do dia 27 de novembro. Foto: Pixabay

As dietas vegetariana e vegana estão se popularizando no Brasil. De acordo com pesquisa realizada pelo IBOPE em 2012, cerca de 8% dos brasileiros se consideram vegetarianos e este número tem aumentado ano após ano. Percebendo essa tendência, um grupo de empresários resolveu criar a Vegan Week Brasil.

O evento ocorre entre os dias 27 de novembro e 4 de dezembro e é parecido com o Restaurante Week, porém, neste caso, as refeições terão descontos de 20% a 40% e não preços fixos. São cerca de 20 restaurantes participantes, em Pinheiros e nas proximidades da rua Augusta.

As refeições oferecidas são bem variadas: há desde hambúrgueres veganos e comida tradicional brasileira até comida mexicana, italiana e indiana, ou seja, tem para todos os gostos. Os descontos de alguns restaurantes também valem para alguns serviços de delivery.

Segundo o site do evento, a semana vegana tem o objetivo de "disseminar um modo de vida alternativo, saudável e sustentável" e oferecer ao pública "uma infinidade de opções veganas, nos restaurantes previamente cadastrados, durante uma semana". Para conferir a lista completa dos restaurantes participantes, acesse o site ou a página do Facebook.