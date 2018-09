São Paulo terá bate-papo gratuito sobre hipertensão com Drauzio Varella

Drauzio Varella vai participar de evento gratuito que conscientiza sobre hipertensão. Foto: Felipe Rau/ESTADÃO

A hipertensão arterial é um problema crescente no País – de acordo com dados do Ministério da Saúde, 25,7% dos brasileiros haviam sido diagnosticados com a condição em 2016, um aumento de 14% em relação a 2006.

Para consicentizar sobre a doença e alertar sobre os cuidados com a saúde cardiovascular, o médico Dráuzio Varella vai falar sobre hipertensão em uma palestra gratuita na próxima segunda-feira, 26, em São Paulo.

A doença é sileciosa e, na maioria das vezes, só se manifesta quando a pressão está em níveis muito altos. Se não tratada e sem o acompanhamento médico, o paciente pode sofrer problemas mais graves, como infarto e acidente vascular cerebral (AVC).

O bate-papo é gratuito e vai ocorrer no Teatro da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) às 19h e foi idealizado pela agência Uzumaki Comunicação em parceria com o Portal Drauzio Varela.